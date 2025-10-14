Des astronomes amateurs ont découvert ces deux mystérieux anneaux géants dans l’espace

Ils n’ont pas de télescope géant, mais leurs découvertes fascinent les astronomes. Un groupe de volontaires vient de repérer d’étranges structures circulaires géantes dans l’espace. Ces “anneaux radio” seraient parmi les plus vastes et les plus puissants jamais détectés.

Le ciel cache encore bien des surprises, et certaines ne sont pas découvertes par des professionnels. Des citoyens passionnés d’astronomie ont récemment identifié trois nouvelles structures cosmiques géantes, appelées “odd radio circles”, ou ORC. Ces formations en forme d’anneaux ne sont visibles qu’aux ondes radio et mesurent parfois jusqu’à un million d’années-lumière de diamètre. Leur découverte permet aux chercheurs de mieux comprendre les phénomènes extrêmes qui se produisent autour des galaxies.

L’étude, publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, révèle notamment un système unique : deux immenses anneaux jumeaux situés à près de sept milliards d’années-lumière. Ces cercles sont associés à une galaxie géante baptisée RAD J131346.9+500320. Leur énergie radio, probablement alimentée par un souffle de rayonnement issu d’un trou noir ou d’une explosion d’étoiles, en fait le couple d’anneaux le plus puissant jamais observé dans l’univers.

Ces formations ont été repérées par des volontaires indiens sur la plateforme RAD@home Astronomy Collaboratory, avant d’être confirmées par le réseau européen LOFAR. Deux autres anneaux géants ont également été observés à environ 1,3 milliard d’années-lumière, tous deux reliés à des galaxies abritant un trou noir actif. Dans ces cas, ceux-ci semblent formés par les jets de particules projetés à des vitesses proches de celle de la lumière depuis le centre des galaxies.

Selon les chercheurs, ces découvertes montrent que ces structures ne sont pas de simples curiosités isolées. Elles témoignent de la puissance des phénomènes magnétiques et énergétiques à l’œuvre dans les amas de galaxies. Et surtout, elles prouvent que la curiosité humaine a encore toute sa place face aux algorithmes d’intelligence artificielle. Les prochains grands radiotélescopes, comme le Square Kilometre Array prévu pour les années 2030, devraient révéler des centaines d’autres de ces mystérieux anneaux radio géants.