Free Mobile : prolongation du forfait mobile 80 Go à 12,99€/mois

Initialement proposé à l'occasion des French Days de l'automne 2020, le forfait mobile de 80 Go à 12,99€/mois joue les prolongations du côté de l'opérateur Free. Il est en effet possible de souscrire au forfait en question jusqu'au 6 octobre 2020.

Malgré la fin de la deuxième édition des French Days 2020, vous avez quelques jours pour profiter du forfait Free Mobile 80 Go au tarif mensuel de 12,99 euros valable pendant 12 mois. Au-delà de la période d'un an, le prix mensuel passera automatiquement au forfait 100 Go à 19,99 euros. L'offre étant sans engagement, vous aurez la possibilité de la résilier à tout moment et sans frais.

Le forfait que propose Free Mobile comprend 80 Go d’Internet en 4G+ en France métropolitaine et 10 Go depuis l’Europe et DOM. On retrouvera également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Pendant l’étape de l’inscription, la carte SIM sera facturée 10 euros en un fois et sera expédiée quelques jours après la validation complète du dossier.

Les opérateurs de l'Hexagone proposent d'autres offres intéressantes, comme le forfait RED by SFR 80 Go à 14€ jusqu'au 05 octobre 2020 inclus ou le forfait Sosh 100 Go à 16,99€ jusqu'au 06 octobre 2020 à 9h. À l'inverse de Free Mobile, les deux forfaits suggérés sont sans condition de durée.