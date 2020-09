Free Mobile lance un forfait 80 Go à 12,99€/mois avant les French Days 2020

À quelques heures du lancement des French Days 2020, Free Mobile dégaine une nouvelle offre sur son forfait avec 80 Go de data pendant une durée limitée. Le forfait en question est au prix mensuel de 12,99 euros. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

Le vendredi 25 septembre 2020 marque le début de la deuxième édition des French Days de l'année civile. Free Mobile profite de cette occasion pour proposer à ses nouveaux clients un forfait mobile très attractif.

Ainsi, jusqu'au mardi 29 septembre 2020 inclus, le trublion des télécoms permet de souscrire à un forfait mobile 80 Go au tarif de 12,99 euros par mois durant un an. Au-delà de la traditionnelle période des 12 mois, le forfait mensuel passera à 19,99 euros avec 100 Go de data. L'offre étant sans engagement, le client aura la possibilité d'aller voir un autre opérateur si un autre forfait plus avantageux ou similaire est proposé.

Concernant les détails du forfait, celui-ci contient une enveloppe de données mobiles de 80 Go utilisable en France Métropolitaine avec le réseau 4G+ de l'opérateur et 8 Go de data depuis l’Europe et DOM. On y retrouvera les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Au cours de l'étape de l’inscription, la carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros et elle est expédiée quelques jours par voie postale après la validation complète du dossier. Enfin Free permet de conserver son numéro actuel en obtenant le code RIO qui est consultable par téléphone ou par SMS.

