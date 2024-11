Orange vient de confirmer le lancement en 2025 d'une nouvelle Livebox d'entrée de gamme. Ce que l'on retiendra surtout, c'est qu'elle sera équipée d'un tout nouvel OS : prplOS. On vous explique tout.

Orange tient actuellement ses Open Tech 2024, une conférence durant laquelle l'opérateur présente ses futures innovations. Le FAI historique a profité de l'occasion pour confirmer l'arrivée d'une nouvelle Livebox en 2025.

Baptisée Livebox Essentiel, elle sera d'abord testée dans un premier temps auprès “d'un panel restreint d'utilisateurs” en Roumanie, avant un lancement dans les autres pays européens dans le courant de l'année prochaine. Pensé comme un boitier d'entrée de gamme, cette box se destinera aux offres les plus abordables, mais n'oubliera pas d'inclure de nouvelles fonctionnalités bienvenues, à commencer par la prise en charge du Wi-Fi 7.

Une nouvelle Livebox, mais surtout un OS flambant neuf

Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est que la Livebox Essentiel embarquera un OS flambant neuf, à savoir prplOS (lisez purple OS). Il s'agit d'un système d'exploitation open-source développé depuis quelques années maintenant en partenariat avec la Fondation prpl et de nombreux opérateurs mondiaux comme Verizon, AT&T ou encore BT et Bell.

L'idée avec prplOS est de favoriser le développement d'un écosystème applicatif. En d'autres termes, les prochaines Livebox devraient être bien plus modulables et personnalisables que par le passé. “Avec cette nouvelle génération de middleware, nous passons d'un système monolithique, reposant essentiellement sur des développements logiciels spécifiques et des mises à jour complètes de la box pour l'introduction de chaque nouveau service, à un écosystème plus ouvert, évolutif et personnalisé”, explique Orange.

prplOS va changer le visage des Livebox

D'après l'opérateur, les utilisateurs pourront accéder à un plus grand nombre de services et d'applications sur leur Livebox grâce à prplOS. Concernant le volet sécurité, ils pourront par exemple instaurer des filtres et des restrictions d'accès sur certains types de contenus ou mettre en place des plages horaires pour les enfants directement sur la box.

Les utilisateurs pourront également prioriser la bande-passante pour certains usages spécifiques comme le jeu en ligne, la visioconférence ou le streaming en 4K. “Des scénarios consistant à privilégier un usage télétravail, loisirs ou basse consommation sont envisageables”, estime Orange. En outre, prplOS permettra aussi de suivre, contrôler et optimiser la consommation d'énergie de leur Livebox.

Comme dit plus haut, prplOS fera ses débuts sur la Livebox Essentiel dans le courant de l'année 2025. On imagine que l'opérateur prévoit également de lancer un boitier haut de gamme Wi-Fi 7 équipé avec cet OS de dernière génération. Sauf surprise de dernière minute, Orange devrait être le 3e opérateur français à lancer une box compatible Wi-Fi 7. Free a évidemment ouvert le bal avec la Freebox Ultra, et d'après de récentes informations, Bouygues Telecom s'apprête à être le prochain.