Pour le même tarif, Free ajoute 20 Go à son forfait mobile Série 50 Go qui passe ainsi à 70 Go

L’opérateur mobile Free propose jusqu’au 30 juin 2020 une nouvelle offre sur son forfait mobile Série Free 50 Go. En y ajoutant 20 Go de datas mobiles supplémentaires, ce dernier passe donc à 70 Go, le tout pour le même tarif, à savoir 10,99 € par mois pendant un an.

Alors qu’il s’apprête à lancer une nouvelle vente privée ce mercredi 24 juin 2020, l’opérateur Free n’en démord pas et multiplie les opérations promotionnelles pour séduire toujours plus de nouveaux clients. Ainsi, le forfait Série Free 50 Go à 10,99 € par mois pendant un an voit son enveloppe de datas mobiles augmenter de 20 Go, la faisant ainsi passer à 70 Go.

Au delà des 12 mois, le tarif du forfait passe à 19,99 € par mois, avec le forfait Free 100 Go. Etant sans engagement, vous pourrez alors vous tourner vers une offre similaire, voire plus intéressante le moment venu. La carte SIM est facturée 10 euros une seule fois lors de la souscription.

Les services inclus dans le forfait sont les suivants : 70 Go d’internet en 4G+ en France métropolitaine et 8 Go de data depuis l’Europe et DOM, mais aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM).

