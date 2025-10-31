WhatsApp prépare enfin son arrivée sur Apple Watch avec une application officielle

Meta continue d’améliorer sa célèbre application de messagerie, WhatsApp, afin de la rendre de plus en plus incontournable dans l’esprit des utilisateurs. Après des changements apportés directement dans l’application, l’entreprise pourrait bien développer une toute nouvelle version de la plateforme.

Ces derniers mois, WhatsApp a bénéficié de plusieurs améliorations destinées à faciliter la vie de ses utilisateurs : nouveau hub d’appels unifié pour centraliser toutes les fonctions à un seul endroit, résolution de problèmes de stockage, simplification de la récupération des sauvegardes des discussions chiffrées… Et Meta est bien déterminée à poursuivre sur sa lancée.

L’entreprise semble décidée à faire des efforts pour améliorer l’interopérabilité de son application de messagerie dans l’écosystème Apple. En effet, la maison-mère de Facebook, Threads et Instagram vient de mettre entre les mains de ses utilisateurs TestFlight une toute nouvelle version de WhatsApp destinée aux Apple Watch. Cela s’inscrit probablement dans une volonté de rendre l’application de plus en plus incontournable.

WhatsApp planche sur une version de son application pour Apple Watch

Jusqu’à présent, si vous receviez une notification de l’application WhatsApp de votre iPhone sur votre Apple Watch, deux possibilités s’offrent à vous après l’avoir lue : Répondre ou Fermer. Si vous choisissez la première, plusieurs options sont possibles : sélectionner une réponse rapide parmi celles suggérées, telles que Salut !, Tout va bien ?, J’arrive, OK, Bien sûr !, ou Pas de problème !.

Autrement, vous pouvez appuyer sur la barre de saisie pour taper votre message. Mais là encore, l’Apple Watch vous permet de choisir entre différents modes si vous appuyez sur l’icône de clavier avec les points de suspension en bas à droite de l’écran. Cette action vous permet de choisir entre la saisie textuelle, vocale ou Griffonner (Scribble dans la langue de Shakespeare), qui vous permet de dessiner les lettres, une par une, au doigt.

L’application WhatsApp sur Apple Watch devrait offrir davantage de possibilités. Selon MacRumors, au-delà de permettre de lire des messages et d’y répondre, elle proposerait aussi de réagir aux messages, d’envoyer des messages vocaux, et plus encore. Et cela, sans avoir besoin d’ouvrir l’application sur un autre appareil.

Son utilisation requiert un iPhone connecté avec l’application de messagerie de Meta installée et elle n’est, pour le moment, disponible que pour les bêta-testeurs. On ignore quand WhatsApp compte déployer son application sur Apple Watch pour le grand public.