WhatsApp a enfin droit à son application officielle sur Apple Watch, 2 ans après les montres WearOS

WhatsApp a annoncé le landement officiel de son application les montres connectées d'Apple. Un lancement très attendu par les utilisateurs d'Apple Watch, qui attendent leur tour depuis que ceux sur WearOS y ont eu droit il y a deux ans. Évidemment, quelques limitations sont à prévoir du fait du support.

Dans des biens des cas, une montre connectée peut remplacer un smartphone pour les petites tâches du quotidien. Certes, vous ne passerez pas (encore) un appel avec, mais vous pourrez consulter vos notifications, vos playlists et, bien sûr, vos messages. Mais encore faut-il que votre messagerie favorite soit disponible sur l'appareil. Or, pour WhatsApp, soit la messagerie la plus populaire, cela n'a longtemps pas été le cas sur Apple Watch.

Alors que les montres connectées sous WearOS profitent d'une application dédiée depuis 2023, les utilisateurs d'Apple Watch attendent patiemment leur tour. Une attente qui aura finalement duré deux ans. Il y a quelques jours, nous apprenions que Meta s'était enfin décidé à proposer une application native de WhatsApp sur Apple Watch. Celle-ci est disponible depuis hier sur toutes les montres à la pomme compatibles.

WhatsApp débarque enfin sur Apple Watch

C'est via un billet de blog que Meta annonce la grande nouvelle. On y apprend ainsi que l'application est d'ores et déjà disponible au téléchargement. Les utilisateurs pourront profiter de toutes les fonctionnalités qui ont le succès de la messagerie. Ces derniers auront ainsi accès à l'historique de leurs conversations, envoyer des messages vocaux et réagir par des emojis. Bien sûr, le sacro-saint chiffrement de bout-en-bout est également supporté, assurant la confidentialité de vos échanges.

L'application se dote même de quelques fonctionnalités franchement bienvenues, comme l'affichage en haute définition des images et des stickers – sur un petit certes, mais tout de même. En revanche, il faudra bien évidemment oublier la possibilité de passer un appel directement depuis sa montre. À la place, l'application affichera le nom du contact qui appelle, ce qui évitera d'avoir à sortir son iPhone si l'on décide de ne pas lui répondre. Pratique.