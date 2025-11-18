Enfin, la Carte Vitale disponible partout en France sur smartphone, voici comment l’installer

A partir du 18 novembre 2025, tous les Français pourront installer leur carte vitale dans leur smartphone, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un modèle sous Android. Et même ceux qui ne disposent pas d’un compte France Connect sont concernés. Voici la marche à suivre pour en profiter.

Plusieurs papiers d’identité peuvent désormais être dématérialisés et accessibles dans un smartphone. La carte d’identité a été la première. Elle a été suivi par la carte grise et le permis de conduire. Retrouvez dans nos colonnes plusieurs articles qui vous aideront à le faire si vous ne l’avez pas encore fait. Seul le passeport échappe encore à cette digitalisation. Et c’est logique, puisque ce document a une valeur internationale et accueille les visas qui permettent de passer certaines frontières.

Un autre document était lui aussi en cours de dématérialisation. Il s’agit de la Carte Vitale que vous devez présenter à un professionnel de santé (médecin, radiologue, pharmacien) quand vous devez payer un acte ou un médicament. L’avantage de cette solution est qu’elle est totalement sécurisée, grâce aux technologies biométriques du téléphone. Dans une quarantaine de département français, il est possible de l’enregistrer dans une application éponyme. Et dans les autres régions, comme l’île de France, vous deviez adhérer au service France Connect avant de pouvoir installer votre carte vitale dans votre smartphone.

La Carte Vitale dématérialisée disponible aujourd'hui partout en France

Mais à partir d’aujourd’hui 18 novembre, cette limitation est levée : tous les Français étant assurés à l’Assurance Maladie votre carte vitale dans l’application éponyme (disponible sur l’App Store ou le Play Store), que vous ayez ou non un compte France Connect. Pour cela rien de plus simple. Voici les principales à suivre :

Installer l’application Carte Vitale sur votre smartphone

l’application sur votre smartphone Scanner la version physique de votre Carte Vitale avec le téléphone

la version physique de votre Carte Vitale avec le téléphone Il faut ensuite confirmer votre identité. Pour cela deux choix possibles.

votre identité. Pour cela deux choix possibles. Le premier est choix est de s’authentifier avec France Connect . Si vous avez un compte, identifiez vous. Sinon, vous pouvez créer un compte.

. Si vous avez un compte, identifiez vous. Sinon, vous pouvez créer un compte. Le second choix est d’utiliser la reconnaissance faciale. Cette procédure est plus longue. Et elle demande une bonne connexion Internet et un bon capteur selfie pour réduire les erreurs.

Une fois votre identité vérifiée, vous pouvez utiliser votre Carte Vitale virtuelle dans les mêmes conditions que la carte réelle. Il suffit de présenter le QR Code accessible depuis l’application à votre pharmacien ou votre médecin, à condition que ces derniers soient équipés d’un lecteur adapté. Aujourd’hui, les deux tiers des pharmacies et un médecin généraliste sur quatre sont en mesure de l’accepter.