L’application France Identité devient plus pratique avec cette nouveauté

Au fil du temps, l'application France Identité s'améliore. Elle reçoit récemment une option toute simple et bienvenue. Le genre qui ne servira pas tous les jours, mais que l'on appréciera.

À moins que vous ne juriez que par les supports physiques, il y a de fortes chances que vous ayez dématérialisé plusieurs de vos documents officiels sur l'application France Identité. D'abord lancée pour numériser la carte éponyme dans son nouveau format, elle accueille aujourd'hui bien plus : permis de conduire, carte vitale (via une autre application), carte grise et attestation d'assurance de véhicule peuvent y prendre place si vous le souhaitez.

C'est très utile au quotidien. Après tout, il est plus facile d'oublier son portefeuille que son smartphone, même si cela peut arriver. Un contrôle, une visite chez le médecin… Vous sortez votre mobile et le tour est joué. Sans oublier le fait que France Identité permet de vous connecter à plus de 1 400 services en ligne. Si nous en parlons aujourd'hui, ce n'est pas pour l'ajout d'un nouveau document, mais d'une fonctionnalité bienvenue.

Cette petite nouveauté rend l'application France Identité plus claire

Repérée par iGeneration, il s'agit d'un centre de notifications. En résumé : chaque fois que France Identité a besoin que vous effectuiez une action quelconque, vous en serez averti dans ce nouvel onglet accessible en appuyant sur l'icone en forme de cloche en haut à droite. C'est quelque chose de très basique au fond, mais qui manquait encore à l'application. Un oubli désormais réparé, sachant qu'étant donné la nature de la plateforme, ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez souvent.

Dans le même temps, nos confrères notent que la connexion à FranceConnect sans carte d'identité, qui permet d'accéder à différentes sites officiels comme celui des impôts, pouvait expirer. Vous le verrez dans le nouveau centre de notifications. Si cela vous arrive, il faudra appuyer sur le bouton Renouveler ma connexion et suivre de nouveau la procédure. On ne sait pas précisément au bout de combien de temps sans utiliser l'application l'expiration a lieu.