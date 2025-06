La carte grise numérique est disponible dans France Identité, voici comment l’ajouter à l’application

Vous pouvez ajouter votre carte grise à France Identité et dématérialiser votre document pour plus de praticité. On vous explique les prérequis à respecter et la marche à suivre pour réaliser la manipulation sur votre smartphone.

Depuis aujourd'hui, lundi 30 juin 2025, il est possible d'importer sa carte grise au sein de l'application France Identité. Comme pour le permis de conduire, dématérialiser ce document permet d'alléger son portefeuille, voire de s'en passer complètement. Lors d'un contrôle ou d'une démarche nécessitant de présenter son certificat d'immatriculation, les usagers peuvent utiliser la carte grise numérique plutôt que la version papier, qui reste toutefois valable. La mise à jour de ses informations est également simplifiée avec ce nouveau système.

La fonctionnalité est ouverte aux titulaires, co-titulaires ou locataires privés du véhicule (y compris en leasing). Si elle est rattachée à plusieurs véhicules, une même personne peut donc importer plusieurs cartes grises. Il faut par contre noter que la carte grise numérique ne s'adresse qu'aux véhicules ayant été immatriculés après 2009, c'est-à-dire depuis le passage au format AA-123-AA.

Comment ajouter la carte grise à France Identité

Voici les types de véhicules éligibles à l'import dans France Identité :

les voitures particulières ;

les tricycles et quadricycles motorisés ;

les cyclomoteurs à deux ou trois roues ;

les motocyclettes.

Le premier prérequis pour disposer de sa carte grise sur smartphone est d'activer son identité numérique, si ce n'est pas déjà fait. Pour ce faire, vous devez être en possession d'une carte nationale d'identité (CNI) au format carte bancaire. Sachez qu'il est maintenant possible de demander le renouvellement anticipé de sa carte d'identité pour obtenir la nouvelle version, permettant d'utiliser France Identité.

Une fois que votre compte France Identité est fonctionnel, appuyez sur « Ajouter un titre » ou sur le petit + entre votre CNI et votre permis de conduire dans l'application. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour lancer l'importation de votre carte grise :

renseigner les informations présentes sur le certificat d'immatriculation physique ;

saisir son code personnel France Identité ;

lancer la lecture en NFC de la carte d'identité.

Le tour est joué, votre carte grise dématérialisée apparaît aux côtés de vos autres documents dans France Identité.