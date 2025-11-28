Forza Horizon 6 pourrait sortir plus tôt que prévu, rendez-vous aux Games Awards ?

Il se pourrait bien que l'on ait désormais une fenêtre de sortie pour Forza Horizon 6, et pas celle à laquelle on s'attendait. Alors que les jeux de la série sortent généralement à l'automne, les dernières rumeurs tablent plutôt pour la première moitié de 2026, soit au plus tard au printemps. Ce qui pourrait bien avoir un lien avec un certain GTA 6…

Forza Horizon 5 avait rencontré un succès grandiloquent, comptabilisant pas moins de 10 millions de joueurs en seulement quelques jours. Ce serait donc un euphémisme de dire que sa suite est attendu de pieds fermes par les fans. D'autant que pour la première fois de son histoire, Forza va poser le pied sur une terre longtemps demandée par les joueurs : le Japon. Après son officialisation il y a quelques mois donc, tout le monde n'attend qu'une chose : une date de sortie (et des images de gameplay, mais nous n'avons pas ça sous la manche aujourd'hui).

Lors de la diffusion du premier trailer, Playground Games avait indiqué que son jeu sortirait en 2026. Tout le monde imaginait alors que le prochain Forza arriverait sur les étals et boutiques en ligne courant de l'automne, comme la série en a désormais l'habitude. Mais c'était sans compter un petit nom qui par sa simple existence bouscule les plans de l'industrie du jeu vidéo toute entière. Tant et si bien que Forza Horizon 6 pourrait finalement sortir d'ici quelques mois seulement.

Vers une sortie de Horizon 6 au printemps ?

C'est en tout cas ce que suggère le leaker NateTheHate sur son compte X (anciennement Twitter) lorsqu'on lui pose la question de la sortie du jeu de course. Selon lui, le prochain Forza devrait donc sortir dans la première moitié de 2026, soit en juin au plus tard. Compte tenu du fait que nous n'avons pas encore vu d'images de gameplay et que la communication est encore très timide, mieux vaut parier sur un lancement au deuxième plutôt qu'au premier trimestre.

Si cette rumeur se vérifie, il y a fort à parier que nous verrons de nouvelles images du jeu lors des Game Awards, qui se tiendront le 11 décembre prochain. Quant à connaître les raisons de ce changement de calendrier, tout porte à croire que l'incertitude autour de la sortie de GTA 6 (face auquel aucun éditeur sain d'esprit ne veut se retrouver) ait poussé Microsoft à avancer sa date de sortie, afin de limiter les risques. À l'heure actuelle, le prochain mastodonte de Rockstar est prévu pour le 26 novembre 2026.