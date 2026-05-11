Oups, Forza Horizon 6 est jouable une semaine avant sa sortie officielle, les développeurs ont publié le jeu par erreur

En voilà une sacrée bourde signée Playground Games : le studio a publié Forza Horizon 6 en intégralité sur Steam plusieurs jours avant sa sortie… sans aucune protection chiffrée. Un joli petit cadeau à tous les pirates et aux joueurs du monde entier qui n'ont plus besoin d'attendre le 19 mai prochain.

Le réveil a dû être compliqué ce lundi chez Playground Games. Le studio derrière l'un des jeux les plus attendus de cette année, Forza Horizon 6, s'est “autopiraté” en fin de semaine dernière. Sans doute pour anticiper la sortie officielle du titre, prévue pour le 19 mai prochain, celui-ci a mis en ligne le jeu dans son intégralité sans Steam. Enfin, presque. Il manquait juste un léger détail : son DRM, autrement dit, sa protection antipiratage.

Le jeu n'est pas resté bien longtemps disponible sur la plateforme de Valve, mais évidemment bien assez pour que les pirates se jettent sur l'occasion. Ces derniers ont alors dans la foulée publié des cracks sur divers sites, avant de diffuser massivement l'information sur les subreddits spécialisés. Résultat : vidéos de gameplay et autres captures d'écran circulent désormais sur YouTube et autres réseaux sociaux. Si vous comptez éviter tout spoiler, il va falloir faire attention à où vous mettez les pieds.

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Forza Horizon 6 fuite dans son intégralité des jours avant sa sortie

En effet, les joueurs pirates (et impatients) se partagent depuis des liens de téléchargement pour accéder au jeu avant sa sortie, pour ce qui est d'ores et déjà l'une des plus grosses fuites de l'année pour l'industrie du jeu vidéo, qui n'est pas sans rappeler celle subie par Death Stranding 2 il y a quelques mois. Néanmoins, précisons que les joueurs ayant piraté le jeu n'ont pas encore accès à l'expérience complète proposée par ce dernier.

Forza Horizon 6 n'étant pas encore disponible officiellement, toutes les fonctionnalités liées au mode en ligne ne sont de fait pas encore actives, puisque les serveurs n'ont pas encore été lancés Pour l'heure, il s'agit donc surtout de profiter du mode campagne en solo et de se balader dans les rues et paysages japonais du titre. Pour l'heure, Playground Games et Microsoft n'ont pas encore réagi à propos de la fuite.