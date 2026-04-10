Prove You’re Human : ce jeu promet de vous retourner la tête, voilà pourquoi vous ne devez absolument pas le rater

Hier soir s'est tenue la Triple-i Initiative, un événement regroupant plusieurs studios et éditeurs de jeux vidéo indépendants venus faire leurs annonces. Si beaucoup de titres semblent très prometteurs, un en particulier a retenu notre attention.

En 2024 sortait 1000xResist, un jeu au nom qui a donné des sueurs froides à de nombreux journalistes, mais qui a surtout durablement marqué le paysage vidéoludique grâce à une histoire et une mise en scène impossibles à oublier. Premier jeu du studio Sunset Visitor, il a été nommé dans de nombreuses cérémonies de remise de prix, soulignant justement la qualité de son écriture. Si le titre n'est clairement pas exempt de défaut (difficile également d'oublier son hub central de l'enfer), il a créé une attente monstre autour du prochain jeu du studio.

Après des semaines de teasing, ce fameux jeu s'est enfin montré pour la première fois aux yeux du monde, à l'occasion de Triple-i Initiative, une conférence réservée aux jeux indépendants (avec un certain budget tout de même). Voici donc Prove You're Human, sans doute la proposition la plus originale d'un événement qui a pourtant dévoilé plusieurs titres très prometteurs. Autant le dire tout de suite : celui-ci s'annonce tout aussi marquant que son prédécesseur.

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L'un des jeux indé les plus attendus du moment se montre enfin

“Une IA ose se rêver humaine. Votre travail ? La remettre à sa place.” Le pitch du jeu présent sur sa fiche Steam se veut simple et efficace. Dans Prove You're Human, vous incarnez donc Santana, employée d'une entreprise ayant créé une IA désormais hors de son contrôle. Vous devrez scinder votre conscience en deux pour discuter avec elle, dans l'espoir de lui faire entendre raison. Un pitch qui se veut donc tout aussi mystérieux que celui de 1000xResist, mais qui, d'après les premières images du trailer, semble aborder des thèmes au moins aussi profonds.

Côté gameplay, on devrait retrouver cette sorte d'hybride entre walking simulator et visual novel, visiblement désormais marque de fabrique du studio. Le nom du jeu ne vient malgré tout pas de nulle part, puisque le joueur devra résoudre un certain nombre de captchas au cours de son aventure. Tout cela semble mener à la grande question existentielle que tout bon récit de science-fiction impliquant une IA se doit de poser : qui est véritablement humain, nous, ou la machine ?