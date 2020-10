Forfait sans engagement : Sosh propose 80 Go à 14,99€/mois même après 1 an

Sosh suggère un forfait mobile avec 80 Go de data pour un tarif mensuel de 14,99 euros, sans engagement, même après un an. L'offre est valable jusqu'au 26 octobre 2020 à 9 heures pour les nouveaux clients de l'opérateur low-cost d'Orange.

Alors qu'il ne reste que quelques heures pour profiter du forfait Free Mobile 80 Go à 12,99€/mois pendant 1 an, Sosh dévoile un forfait avec la même enveloppe de données mobiles mais pour deux euros de plus. À l'inverse du forfait Free Mobile, celui de Sosh est valable sans condition de durée.

Cette offre que propose Sosh permet de souscrire à un forfait à 14,99 euros par mois doté de 80 Go d’Internet mobile en 4G en France métropolitaine et 10 Go de data utilisables en Europe/DOM (avec également, les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine / DOM).

Le forfait en question étant sans engagement, les nouveaux clients pourront changer d’opérateur à tout moment. Au cours de l'étape de l’inscription, la carte SIM (format triple découple et compatible sur tous les smartphones) est facturée au tarif de 10 euros et elle est expédiée par courrier postal quelques jours après la validation complète du dossier. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'au lundi 26 octobre 2020 à 9 heures précises pour y souscrire.

