Forfait mobile Sosh : 100 Go à 16,99 € par mois sans limite de durée

Le forfait mobile Sosh avec 100 Go de data à 16,99 € par mois est de retour à l’occasion des soldes d’été 2020. C’est une nouvelle occasion de souscrire à un nouveau forfait alléchant si vous avez des envies d’ailleurs. Vous bénéficiez de la garantie d’un abonnement dont le prix ne change pas après la première année. L’offre est valable jusqu’au 6 août à 9h.

Sosh proposait jusqu’au 15 juin un forfait 80 Go à 15 € par mois. Elle a à peine expiré que l’opérateur low-cost d’Orange lance un autre forfait avec une quantité de data confortable pour vos besoins quotidiens. Pour 2 euros de plus, profitez de 100 Go de data en 4G. La facture revient donc à 16,99 € par mois et pas que la première année. Si vous aviez raté l’occasion de profiter de cette promo Sosh déjà proposée le mois dernier, c’est le moment de vous rattraper.

Le forfait mobile Sosh de 100 Go à 16,99 € par mois peut être souscrit jusqu’au 6 août 2020 à 9h et il est sans engagement. Libre à vous de rombre l’abonnement quand vous le voulez, sans frais. L’opération est comme d’habitude destinée aux nouveaux clients Sosh ou Orange. Voici pour rappel le contenu de l’offre :

Appels illimités en France

SMS / MMS illimités en France

100 Go depuis la France en 4G

15 Go depuis l’Europe et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy, île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquel) en 4G

Vous avez la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel en fournissant votre numéro RIO. Pour le demander, composez simplement le 3179. Enfin, la carte SIM est facturée 10 € lors de la souscription.