Forfait mobile de Free : profitez de 60Go à seulement 10,99€/mois

L’opérateur Free veut attirer de nouveaux clients en proposant son forfait mobile 60 Go à seulement 10,99€/mois. Cette nouvelle offre est valable jusqu’au mardi 16 juin 2020 inclus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE FREE MOBILE

À quelques jours du début de la période estivale, les opérateurs mobiles annoncent des offres promotionnelles sur leurs forfaits mobiles. Nous pouvons citer Sosh et son forfait 80 Go à 14,99€ par mois ou Cdiscount et son forfait 100 Go à 9,99€ par mois.

De son côté, c’est Free qui permet à de nouveaux clients de bénéficier d’un forfait mobile 60 Go à 10,99€ par mois durant un an. Au-delà de la période des 12 mois, le forfait mensuel passera à 19,99 euros pour une enveloppe data de 100 Go. L’offre étant sans engagement, le client pourra aller voir un autre opérateur.

Le forfait en question contient 60 Go d’Internet en 4G+ en France métropolitaine et 8 Go de data depuis l’Europe et DOM. Il y a également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Au cours de l’inscription, la carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée quelques jours après validation du dossier. Pour ceux et celles qui sont intéressés, l’offre est valable avant le 16 juin 2020.