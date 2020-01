Dernières heures pour profiter du Forfait Free Mobile 60 Go à 9,99 € mois pendant 1 an

L’opĂ©rateur Free prolonge son offre sur son forfait de 60 Go : le prix reste le mĂŞme par rapport Ă la prĂ©cĂ©dente opĂ©ration : 9.99 € par mois pendant une durĂ©e d’un an et sans engagement. Si ça vous intĂ©resse, vous avez jusqu’au 14 janvier 2020 inclus pour en profiter.

Comme on pouvait s’y attendre, Free a prolongĂ© encore une fois son forfait mobile 60 Go. Entre B&You, NRJ Mobile, Free, Red by SFR et SOSH, il y a donc du choix pour se doter d’un forfait avec une bonne enveloppe data pour une dizaine d’euros (ou un peu moins) par mois. Si vous choisissez ce forfait, voici ce qu’il inclut :

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

Les SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Les SMS illimités vers les DOM

60 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine (dĂ©bit rĂ©duit au-delĂ )

Depuis Europe et DOM : les appels, SMS, MMS illimités et 4 Go/mois d’Internet (en 3G) / (au-delà : 0,0054€/Mo).

A l’issue des 12 mois de promotion, le forfait bascule automatiquement au forfait Ă 19,99 € / mois. L’offre est valable pour toute nouvelle souscription jusqu’au 14/01/2020, rĂ©servĂ©e aux personnes n’ayant pas Ă©tĂ© abonnĂ© au Forfait Free dans les 30 jours qui prĂ©cèdent cette souscription. Non cumulable avec toute offre promotionnelle. Il n’y a pas de migration possible d’un forfait 2 € ou forfait Free vers la SĂ©rie Free 60 Go. La carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e 10 € (en une seule fois lors de la souscription).

