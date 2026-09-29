Firefox : le nouveau design est enfin disponible pour tous, voici tout ce que change la dernière grosse mise à jour

On en parle depuis plusieurs mois, la voilà enfin disponible pour tous les utilisateurs : la mise à jour qui permet à Firefox de rattraper son (gros) retard en matière de design est là. En plus de la nouvelle interface Nova, plusieurs nouvelles fonctionnalités débarquent ou font leur grand retour. On fait le point.

firefox 157 nova

Cela fait des mois qu’on l’attend, la voilà enfin. La mise à jour qui apporte l’interface Nova à Firefox est disponible depuis aujourd’hui. Si vous n’avez pas suivi l’affaire, petite piqûre de rappel. En mars dernier, une gigantesque fuite nous apprend que Mozilla travaille sur une grosse refonte graphique pour son navigateur web, la première depuis 2021. L’objectif est alors à peine caché : s’inspirer de la concurrence pour que Firefox profite enfin d’un design moderne.

Puis, au printemps, cette nouvelle interface devient disponible via une build Nigthly, soit le canal utilisé par Mozilla pour tester ses prochaines fonctionnalités. Il faut croire que l’organisation tenait à ce que tout soit parfait avant le déploiement auprès du grand public, car nous n’avons pas eu de nouvelles du projet depuis. Mais l’attente touche désormais à sa fin. Aujourd’hui, Mozilla a ouvert les vannes permettant de télécharger Firefox 157, la version du navigateur qui apporte enfin le design Nova.

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Firefox Nova est enfin disponible, voici comment l’installer

Pour rappel, Firefox Nova apporte donc avant tout une grosse refonte graphique. On y retrouve notamment des onglets et des menus arrondis. La barre latérale se dote d’un raccourci vers les chatbots IA les plus populaires (que vous pouvez supprimer, ainsi que toutes les fonctionnalités IA du navigateur, d’un seul clic). De nouveaux thèmes sont également disponibles, avec des dégradés pastel que propose la concurrence depuis quelques années.

Mozilla n’oublie pas non plus la raison pour laquelle ses utilisateurs restent fidèles. Côté confidentialité, Firefox prévient désormais lorsqu’un site tente d’enregistrer discrètement des clés de chiffrement. Nova adopte également le format de compression vidéo AV1, ce qui lui permettra de bénéficier d’un petit boost de performance, notamment lors des appels en visio.

Firefox 157 devrait s’installer automatiquement dès aujourd’hui. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez au choix vous rendre dans Paramètres > À propos de Firefox et cliquer sur le bouton Rechercher des mises à jour pour vérifier si celle-ci est disponible. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez également télécharger directement le paquet correspondant à votre configuration en cliquant sur ce lien.


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