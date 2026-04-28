Firefox améliore déjà son VPN gratuit en ajoutant une fonctionnalité qui le rend vraiment indispensable

Il y a à peine quelques semaines, Mozilla intégrait enfin un VPN gratuit à son navigateur Firefox. Pourtant, il est déjà temps pour l'organisation d'améliorer ce dernier, grâce à une petite option qui va tout changer pour les utilisateurs.

Firefox a toujours eu l'habitude de faire les choses un peu en retard par rapport à ses concurrents, mais de le faire bien. Ainsi, lorsque le navigateur a été parmi les derniers du marché à intégrer des fonctionnalités IA, il a vite permis à ses utilisateurs de les désactiver simplement. Il en va de même pour son VPN gratuit récemment arrivé. Pour rappel, la version 149 de Firefox, déployée fin mars dernier, intègre en effet un proxy permettant de camoufler son adresse IP aux sites que l'on visite.

Un ajout bien appréciable, mais qui souffre de l'absence d'une fonctionnalité pourtant essentielle pour rendre un VPN vraiment intéressant : la possibilité de choisir un serveur. Pour l'heure, Firefox choisit automatiquement le serveur le plus proche de votre localisation réelle, pour des raisons de performance. La connexion est certes plus rapide, mais impossible dès lors de se connecter à un autre pays et donc de profiter des contenus non disponibles chez soi.

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Firefox corrige le plus gros défaut de son VPN gratuit

Un manquement qui sera très corrigé, si l'on en croit les dires du blogueur Sören Hentzschel, très bien informé sur les projets de Mozilla puisque c'est également lui qui a révélé le gros projet de refonte graphique de Firefox. Selon lui donc, la possibilité de choisir son serveur à l'activation du VPN sera disponible dès la mise à jour Firefox 151, soit la prochaine grosse mise à jour prévue au planning.

Il sera alors possible de choisir parmi 5 pays : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Pas de grandes surprises à ce niveau-là, puisqu'il s'agit des régions dans lesquelles le VPN est disponible à l'heure actuelle. On suppose que le fonctionnement se rapprochera donc de celui d'Opera, qui permet de sélectionner un pays avant de lancer la connexion. Pour rappel, le déploiement de Firefox 151 est prévu pour le 19 mai prochain.