Firefox vous laisse désactiver les fonctions IA très facilement, voici comment

Les options de désactivation de fonctionnalités IA introduites dans Firefox au fil du temps sont là. Il est désormais très simple d'agir sur toutes en même temps, ou bien de choisir au cas par cas.

Vouloir intégrer l'intelligence artificielle dans tout est n'importe quoi n'est pas forcément une bonne chose. Dans certains cas, elle apporte néanmoins des améliorations ou un confort notable. Par exemple dans les navigateurs Internet. Pouvoir demander à un agent IA d'analyser les onglets ouverts et d'en faire un résumé, ou encore de passer commande sur un site de vente à notre place, il faut bien admettre que c'est pratique.

L'inconvénient, c'est quand l'utilisateur n'a pas le choix de se servir de ces fonctionnalités ou non. Mozilla l'a bien compris en annonçant l'arrivée d'une option pour désactiver l'IA de Firefox. Une solution que la concurrence devrait copier plutôt que d'obliger à passer par un script spécialement créé pour supprimer l'IA des navigateurs. Chose promise, chose due : la version 148 du programme au panda roux, déployée à partir du 24 février 2026, introduit l'option en question.

Comment désactiver les fonctions IA de Firefox directement depuis le navigateur

Mozilla a le bon goût de ne pas cacher le nouveau menu comme peuvent le faire certains. Cliquez sur les 3 traits horizontaux en haut à droite, ouvrez les Paramètres et choisissez “Contrôles IA” dans les catégories de gauche. Si vous ne voulez rien avoir à faire avec l'intelligence artificielle dans Firefox, activez simplement la ligne “Bloquer les améliorations IA“. C'est un véritable “kill switch” qui agit sur tout en un clic.

Lire aussi – Firefox améliore sa barre d’adresse pour donner des réponses sans passer par Google

Sinon, vous pouvez choisir de bloquer ou non chacune des différentes options listées en dessous. En sachant que l'opération est totalement réversible. Au moment de publier cet article, Mozilla n'a pas encore publié les notes de mise à jour concernant Firefox 148. Il est également possible que vous n'ayez pas la possibilité de passer à la dernière version tout de suite. N'hésitez à vérifier de temps en temps si une mise à jour est disponible dans le navigateur.