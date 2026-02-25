Ces nanosphères en or permettent de récupérer 90 % de la puissance du Soleil

Chaque seconde, le Soleil bombarde la Terre d’une énergie immense encore mal exploitée. Des chercheurs ont mis au point des nanosphères en or capables d’en capter presque la totalité.

sphere-soleil-or
Source : ACS Applied Materials & Interfaces 2026

La transition énergétique progresse, mais la dépendance aux énergies fossiles reste forte. Malgré l’essor des panneaux solaires et des éoliennes, le pétrole, le gaz et le charbon dominent encore la production mondiale. Des chercheurs travaillent déjà sur des solutions innovantes utilisant la lumière solaire pour capturer le CO₂ et limiter le réchauffement climatique. Dans le même temps, la demande en électricité continue d’augmenter. Les centres de données, l’intelligence artificielle et l’industrie lourde consomment toujours plus d’énergie. Pourtant, une ressource gratuite et abondante nous frappe en permanence.

Environ 89 000 térawatts d’énergie solaire atteignent la surface de la Terre à tout moment. Ce chiffre dépasse largement les besoins énergétiques mondiaux. Le problème ne vient donc pas de la quantité disponible, mais de notre capacité à la capter. Les technologies actuelles ne récupèrent qu’une partie du spectre solaire. Or, la lumière du Soleil se compose d’ultraviolet, de visible et d’infrarouge. Chaque portion transporte une part importante d’énergie.

Des suprabilles en or captent 90 % du spectre solaire grâce à un effet plasmonique inédit

Les panneaux photovoltaïques convertissent surtout la lumière visible et une partie du proche infrarouge. Les systèmes solaires thermiques absorbent davantage, mais leurs revêtements restent imparfaits. Une part significative du rayonnement est donc perdue. Pour dépasser cette limite, des chercheurs ont développé des sphères microscopiques composées de milliers de nanoparticules d’or. Ces structures auto-assemblées mesurent environ 2 100 nanomètres de diamètre.

Ces « suprabilles » exploitent un phénomène appelé résonance plasmonique. Les électrons à la surface des nanoparticules vibrent lorsqu’ils sont frappés par la lumière. Cette interaction piège les photons sur une large gamme de longueurs d’onde. Les tests montrent une absorption proche de 90 % du spectre solaire exploitable. D’après les travaux publiés dans la revue scientifique ACS Applied Materials & Interfaces, cette approche permet de couvrir à la fois l’ultraviolet, le visible et le proche infrarouge.

Appliquées sous forme de film sur un générateur thermoélectrique, ces sphères augmentent fortement la chaleur produite. Les chercheurs indiquent une puissance environ 2,4 fois supérieure à celle obtenue avec des revêtements classiques à base de nanoparticules. La fabrication repose sur un procédé en solution relativement simple. La technologie pourrait être intégrée à des systèmes solaires thermiques, à des générateurs thermoélectriques ou à des installations hybrides combinant production électrique et chaleur.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test de Resident Evil Requiem sur PS5 : du 9 avec du vieux ?

Resident Evil Requiem tombe à pic pour célébrer trente ans de référence dans le domaine du survival-horror. Ce dixième épisode officiellement numéroté de la licence (puisqu’il y a un “Zero”)…

Bonne nouvelle : finalement, votre vieille imprimante fonctionnera toujours sur Windows 11

Microsoft fait machine arrière : après qu’un message sur son site de support a indiqué que les anciennes imprimantes ne seront plus prises en charge par Windows 11, la firme…

Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Une récente mise à jour de Windows 11 ajoute une option de speed test directement dans la barre des tâches. Mais il s’agit plus d’un raccourci que d’une fonctionnalité native….

En Russie, un homme va faire de la prison pour avoir afficher le logo Instagram sur son site

La Russie vient une nouvelle fois de démontrer la dureté de son système judiciaire. Denis Soldatov vient d’être condamné à plusieurs jours de détention pour avoir ajouté le logo d’Instagram…

Surfshark protège vos données et vous aide à décompresser grâce à CALM

Surfshark allie l’utile à l’agréable en proposant une double dose de sérénité à ses abonnés : la protection de leurs données en ligne et la tranquillité d’esprit grâce à CALM, une…

Cette étoile photographiée en rayons X nous révèle le passé de notre système solaire

La NASA vient de franchir une étape inédite dans l’observation des étoiles. Un télescope spatial a capturé une image en rayons X jamais obtenue auparavant. Cette découverte pourrait éclairer les…

Copilot utilise vos données Bing et Edge par défaut, voici comment l’arrêter

Microsoft modifie discrètement le fonctionnement de Copilot. L’assistant peut désormais utiliser des données issues d’autres services du groupe. Un réglage permet toutefois de reprendre le contrôle. Copilot occupe aujourd’hui une…

Des batteries toujours plus massives : Vivo teste une capacité de 12 000 mAh

Vivo serait en train de développer une batterie en silicium carbone monocellulaire dont la capacité pourrait atteindre 12 000 mAh. La capacité des batteries intégrées dans les smartphones ne cesse…

Free : la 5G devient plus rapide, mais la 4G+ perd beaucoup en débit

Free modifie les débits théoriques maximum que ses clients mobiles peuvent atteindre. Si la 5G+ en profite, la 4G+ prend un sacré coup avec des débits largement revus à la…

Attention : ces 10 applications de santé populaires ont de nombreuses failles de sécurité

Téléchargées par environ 15 millions de personnes à travers le monde, 10 applications de santé mentale parmi les plus utilisées sont bourrées de vulnérabilités. Les experts en cybersécurité mettent en…