Spotify déploie enfin l’audio lossless, voici comment l’activer

Spotify avait teasé l'intégration de l'audio Lossless en 2021, il aura fallu attendre 2025 pour qu'il soit disponible. On vous explique comment l'activer.

On en parle depuis des années, Spotify annonce enfin le lancement d'une option d'audio Lossless sur son application. La fin d'un serpent de mer, et la possibilité pour les utilisateurs de la plateforme d'accéder à une qualité sonore encore meilleure. “Nous avons pris le temps de développer cette fonctionnalité en privilégiant la qualité, la simplicité d'utilisation et la clarté à chaque étape”, explique Gustav Gyllenhammar, vice-président en charge des abonnements chez Spotify.

Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés Premium, qui sont désormais en mesure d'écouter des morceaux en FLAC jusqu'à 24 bits/44,1 kHz. Le passage à 24 bits est une bonne nouvelle, mais le Lossless de Spotify ne sera pas le plus impressionnant du marché parmi les services de streaming musical grand public. Le format Lossless d'Apple Music prend par exemple en charge une résolution jusqu'à 24 bits/192 kHz (Hi-Res).

Comment activer le Lossless sur Spotify

Spotify fait savoir que son Lossless est disponible sur mobile, ordinateur et tablette, ainsi que sur des appareils compatibles Spotify Connect, notamment chez Sony, Bose, Samsung et Sennheiser, entre autres. D'autres dispositifs seront pris en charge plus tard, par exemple des appareils Sonos et Amazon dès le mois prochain. Le Lossless doit être activé manuellement par l'utilisateur pour chacun de ses appareils, voici la procédure à suivre :

Appuyez sur l’icône de votre profil en haut à gauche.

Accédez à Préférences et confidentialité → Qualité du contenu multimédia.

Sélectionnez où vous souhaitez activer l'audio sans perte : Wi-Fi, cellulaire, téléchargements.

Le Lossless consomme plus de données mobiles et les fichiers téléchargés sont plus volumineux. “Pour une expérience d'écoute optimale et fluide, nous vous recommandons de diffuser de la musique sans perte en Wi-Fi avec un casque filaire ou des enceintes connectées à une connexion non Bluetooth, comme Spotify Connect”, précise Spotify. Avec le Bluetooth, la compression est obligatoire. Cette technologie ne fournit pas une bande passante suffisante pour transmettre un son sans perte.

Le déploiement du Lossless est en cours. Plusieurs de nos voisins européens y ont déjà accès, et la France devrait suivre très bientôt.