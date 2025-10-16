Spotify lance sa toute première chaîne TV, mais seulement pour ces modèles

Spotify n'en finit plus de faire les yeux doux à la vidéo et vient de franchir un cap symbolique. Voilà que le service de streaming musical se lance sur le marché de la télévision, avec sa toute première chaîne dédiée à la musique et aux podcasts. En revanche, tout le monde ne pourra pas en profiter.

Certes, Spotify est avant tout une application musicale, mais depuis quand un géant de la tech se restreint à sa niche de départ ? Face au succès de TikTok, YouTube Shorts et autres vidéos verticales au début des années 2020, la plateforme a rapidement réagi en se lançant à son tour dans l'audiovisuel. Cela a commencé par des podcasts vidéos, qu'il n'est désormais plus nécessaire d'aller voir sur Youtube. Plus récemment, le service a également permis aux artistes de publier directement leurs clips sur l'application.

Bref, la vidéo est la nouvelle passion de Spotify, et la firme suédoise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine étape ? La télévision, évidemment. On pourrait se demander ce qu'une application musicale viendrait faire dans le royaume de l'image et pourtant, c'est bien l'arrivée d'une nouvelle chaîne de télévision que vient d'annoncer celle-ci. Baptisée The Ringer, celle-ci est disponible dès aujourd'hui sur le petit écran.

Spotify lance une chaîne TV, on ne l'avait pas vu venir

Oui, mais : cette chaîne n'est pas disponible pour tout le monde. En effet, Spotify a signé un contrat d'exclusivité avec Samsung TV Plus, la plateforme de streaming de la firme coréenne lancée en 2021. Autrement dit, il faudra nécessairement être muni d'un appareil Samsung (smart TV, mais aussi smartphones, tablette ou PC) pour en profiter. On dirait bien que Spotify tâte d'abord le terrain avant de se lancer dans une stratégie plus globale.

Pour ce qui sera diffusé à l'antenne, il s'agira bien évidemment de podcasts filmés. Les mordus du média auront d'ailleurs reconnu le nom The Ringer, l'une des plus célèbres collections de podcasts regroupant plus de 50 émissions. Pour l'heure, il s'agira donc avant tout de podcasts américains. Là encore, on imagine que Spotify teste d'abord la température de l'eau avant d'ouvrir son catalogue à des productions internationales.