Cette étoile photographiée aux rayons X nous révèle le passé de notre système solaire

La NASA vient de franchir une étape inédite dans l’observation des étoiles. Un télescope spatial a capturé une image aux rayons X jamais obtenue auparavant. Cette découverte pourrait éclairer les débuts de notre propre Soleil.

Le Soleil reste l’un des objets les plus étudiés par les astronomes. Ces derniers mois, plusieurs observations ont permis de mieux comprendre son fonctionnement. Des ondes magnétiques torsadées ont été détectées dans sa couronne. Des tempêtes solaires spectaculaires ont aussi été observées depuis l’espace. Toutes ces recherches visent à expliquer comment notre étoile influence son environnement.

Le vent solaire joue un rôle central dans cet équilibre. Ce flux de particules chargées façonne une immense bulle autour du système solaire, appelée héliosphère. Cette barrière naturelle nous protège en partie des rayons cosmiques venus de la galaxie. Mais pour comprendre son évolution, les scientifiques doivent remonter le temps. Observer le Soleil actuel ne suffit pas. Ils cherchent donc des étoiles similaires, mais beaucoup plus jeunes.

Chandra détecte aux rayons X l’astrosphère de HD 61005, une jeune étoile semblable au Soleil

L’observatoire spatial Chandra a réussi à obtenir la première image claire aux rayons X de l’astrosphère d’une étoile semblable au Soleil. L’objet étudié, HD 61005, se situe à environ 120 années-lumière de la Terre. Il présente une masse et une température proches des nôtres. En revanche, il est bien plus jeune. Son âge est estimé à 100 millions d’années, contre 4,6 milliards d’années pour le Soleil.

Autour de l'étoile HD 61005, les chercheurs ont détecté une immense bulle de gaz chaud. Cette structure, appelée astrosphère, se forme lorsque le vent stellaire percute le gaz interstellaire environnant. La collision produit des émissions aux rayons X, détectées par Chandra. Les mesures montrent que le vent de cette étoile est environ trois fois plus rapide et vingt-cinq fois plus dense que celui du Soleil actuel. Le milieu interstellaire autour d’elle serait aussi près de mille fois plus dense que celui qui entoure aujourd’hui notre système solaire. Ces conditions rappellent ce que le jeune Soleil aurait pu connaître. Cette observation offre ainsi un aperçu rare de l’environnement dans lequel les premières planètes du système solaire se sont formées.