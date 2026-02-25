Des batteries toujours plus massives : Vivo teste une capacité de 12 000 mAh

Vivo serait en train de développer une batterie en silicium carbone monocellulaire dont la capacité pourrait atteindre 12 000 mAh.

La capacité des batteries intégrées dans les smartphones ne cesse d'augmenter. Les constructeurs parviennent à améliorer la densité énergétique des cellules afin d'offrir une meilleure autonomie à leurs appareils sans pour autant inclure des batteries de plus grande taille dans leurs mobiles, dont le poids et la finesse sont devenus des arguments marketing. Et à ce petit jeu, Vivo pourrait bien prendre une certaine avance sur la concurrence.

D'après le réputé leaker Digital Chat Station, la marque teste actuellement une batterie de nouvelle génération pour l'un de ses prochains smartphones. Celle-ci repose sur la technologie du silicium carbone, qui a la cote depuis quelques mois chez les fabricants de mobiles chinois. Sa capacité nominale serait de 10 000 mAh et sa capacité typique serait comprise entre 11 000 à 12 000 mAh.

Une charge un peu moins rapide pour augmenter la capacité des batteries ?

Il s'agirait d'une batterie monocellulaire 4,53 V, une architecture permettant justement d'augmenter sensiblement la densité énergétique, et donc la capacité. En contrepartie, ce type d'accumulateur est moins performant en termes de vitesse de charge que les batteries bicellulaires. On ne sait pas quelle puissance de charge supporterait le smartphone équipé de cette batterie, mais elle devrait donc être plus limitée que sur certains modèles, alors que Vivo avait été le premier à lancer sur le marché un appareil théoriquement capable de supporter une charge jusqu'à 200 W. Si l'appareil tient une journée complète en usage intensif grâce à sa batterie, la vitesse de charge devient de toutes manières moins importante.

Généralement, ce genre de smartphone à très forte capacité de batterie n'est pas un appareil haut de gamme, les fabricants réalisant d'abord des tests sur des mobiles moins ambitieux techniquement, ou justement orientés sur l'autonomie. Vivo avait par exemple utilisé sa sous-marque iQOO pour introduire de nouvelles technologies de batterie ou de recharge rapide.

Alors que Samsung et Apple restent conservateurs dans leur approche des capacités de batterie, les marques chinoises embrassent le silicium carbone pour faire s'envoler les mAh. Pour l'instant, la hausse d'autonomie n'est pas proportionnelle à celle de la capacité des batteries, signe que des optimisations doivent encore être opérées.