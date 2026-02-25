Des batteries toujours plus massives : Vivo teste une capacité de 12 000 mAh

Vivo serait en train de développer une batterie en silicium carbone monocellulaire dont la capacité pourrait atteindre 12 000 mAh.

text vivo x90 pro
Crédit : Phonandroid

La capacité des batteries intégrées dans les smartphones ne cesse d'augmenter. Les constructeurs parviennent à améliorer la densité énergétique des cellules afin d'offrir une meilleure autonomie à leurs appareils sans pour autant inclure des batteries de plus grande taille dans leurs mobiles, dont le poids et la finesse sont devenus des arguments marketing. Et à ce petit jeu, Vivo pourrait bien prendre une certaine avance sur la concurrence.

D'après le réputé leaker Digital Chat Station, la marque teste actuellement une batterie de nouvelle génération pour l'un de ses prochains smartphones. Celle-ci repose sur la technologie du silicium carbone, qui a la cote depuis quelques mois chez les fabricants de mobiles chinois. Sa capacité nominale serait de 10 000 mAh et sa capacité typique serait comprise entre 11 000 à 12 000 mAh.

Une charge un peu moins rapide pour augmenter la capacité des batteries ?

Il s'agirait d'une batterie monocellulaire 4,53 V, une architecture permettant justement d'augmenter sensiblement la densité énergétique, et donc la capacité. En contrepartie, ce type d'accumulateur est moins performant en termes de vitesse de charge que les batteries bicellulaires. On ne sait pas quelle puissance de charge supporterait le smartphone équipé de cette batterie, mais elle devrait donc être plus limitée que sur certains modèles, alors que Vivo avait été le premier à lancer sur le marché un appareil théoriquement capable de supporter une charge jusqu'à 200 W. Si l'appareil tient une journée complète en usage intensif grâce à sa batterie, la vitesse de charge devient de toutes manières moins importante.

Généralement, ce genre de smartphone à très forte capacité de batterie n'est pas un appareil haut de gamme, les fabricants réalisant d'abord des tests sur des mobiles moins ambitieux techniquement, ou justement orientés sur l'autonomie. Vivo avait par exemple utilisé sa sous-marque iQOO pour introduire de nouvelles technologies de batterie ou de recharge rapide.

Alors que Samsung et Apple restent conservateurs dans leur approche des capacités de batterie, les marques chinoises embrassent le silicium carbone pour faire s'envoler les mAh. Pour l'instant, la hausse d'autonomie n'est pas proportionnelle à celle de la capacité des batteries, signe que des optimisations doivent encore être opérées.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Free : la 5G devient plus rapide, mais la 4G+ perd beaucoup en débit

Free modifie les débits théoriques maximum que ses clients mobiles peuvent atteindre. Si la 5G+ en profite, la 4G+ prend un sacré coup avec des débits largement revus à la…

Attention : ces 10 applications de santé populaires ont de nombreuses failles de sécurité

Téléchargées par environ 15 millions de personnes à travers le monde, 10 applications de santé mentale parmi les plus utilisées sont bourrées de vulnérabilités. Les experts en cybersécurité mettent en…

Google envoie une notification raciste à de nombreux utilisateurs, oups

Tollé général pour Google après l’envoi d’une notification contenant un mot clairement tabou aux États-Unis sur plusieurs smartphones. La firme s’excuse platement et explique d’où vient l’erreur. Votre smartphone est…

Office et Windows à prix mini : les licences Microsoft à saisir chez Godeal24 dès 12€ !

Pendant une vente flash spéciale, profitez de Microsoft Office 2021 Pro à vie pour 30 € et Windows 11 Pro pour 12 €. Comment ? Godeal24 casse les prix sur…

WhatsApp va enfin proposer cette couche de sécurité basique que tout le monde attend depuis des années

La dernière bêta de WhatsApp pour Android introduit une petite nouveauté qui va faire toute la différence pour ceux qui craignent pour la sécurité de leur compte. Une fonctionnalité qui,…

Voici comment Discord tente d’apaiser la polémique sur la vérification de l’âge

Discord a déclenché une vive réaction après une annonce récente. La plateforme prévoyait un changement majeur pour ses utilisateurs dans le monde entier. Face aux critiques, elle a finalement décidé…

YouTube Premium Lite devient bien plus intéressant avec ces deux nouveautés

L’abonnement YouTube Premium Lite permet désormais de lire des vidéos en arrière-plan et de télécharger des vidéos pour leur visionnage hors-ligne. Il devient d’un coup beaucoup plus intéressant. L’année dernière,…

Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5, il arrive plus tôt que prévu (pour éviter GTA 6 ?)

PlayStation a communiqué la date de sortie de Wolverine, l’un de ses jeux first-party les plus importants de 2026. Le jeu d’Insomniac sera disponible avant ce qu’on ne pensait, sans…

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium…

Le marché des voitures électriques grimpe de 14 % en Europe mais Tesla plonge

Le marché des voitures électriques continue de progresser en Europe. Pourtant, Tesla enregistre un net recul de ses immatriculations. Les derniers chiffres montrent un contraste marqué avec la dynamique actuelle…