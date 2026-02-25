Surfshark protège vos données et vous aide à décompresser grâce à CALM

Surfshark allie l’utile à l’agréable en proposant une double dose de sérénité à ses abonnés : la protection de leurs données en ligne et la tranquillité d’esprit grâce à CALM, une application bien-être dédiée à la gestion du stress et à l’amélioration de la quantité de sommeil.

Surfshark VPN

 Alors que Surfshark fait déjà l’objet d’une grosse baisse de prix depuis quelques jours, il double la mise avec un cadeau que l’on n’attendait pas : 12 mois d’abonnement CALM Premium, sans surcoût. Pour ceux qui ne la connaissent pas, CALM est une application de bien être qui intègre de nombreux programmes de méditation, de relaxation et d’amélioration de la qualité de sommeil. « Sérénité » voilà donc le maitre-mot de cette offre à durée limitée.

Comment profiter de la double promotion de Surfshark VPN ?

Alors qu’elle est normalement proposée à 15,45 € par mois, la formule Starter de Surfshark VPN est actuellement en promotion à partir de 1,99 € pour l’abonnement de deux ans. Cette offre inclut 3 mois de bonus pour un total de 27 mois de service. Cela représente une réduction de 87%.

La formule Surfshark One, celle intermédiaire, est à 2,29 € au lieu de 17,95 €. Et si vous préférez la formule One+ qui est la plus complète, elle est affichée à 4,19 € au lieu de 20,85 €. Résumons :

  • Starter (24 mois + 3 mois offerts) : 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, soit une réduction de 87 %.
  • Surfshark One (24 mois + 3 mois offerts) : 2,29 € au lieu de 17,95 € par mois, soit une réduction de 87 %.
  • Surfshark One+ (24 mois + 3 mois offerts) : 4,19 € au lieu de 20,85 € par mois, soit une réduction de 80 %.
dès 1.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
4500 serveurs
Connexions simultanées illimités
100 pays couverts
9.2
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes du VPN Surfshark.

- 87%
1.99€/mois
Pendant 27 mois
- 79%
3.19€/mois
Pendant 15 mois
15.45€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

12 mois de CALM Premium en carte cadeau

Ce cadeau est offert, quel que soit la formule de Surfshark choisie, mais seulement pour les abonnements d’un an et de deux ans. Pour en profiter :

  • Souscrivez à un abonnement Surfshark d’un ou deux ans entre le 24 février et le 23 mars 2026 à 7h, heure de Paris.
  • Laissez votre abonnement actif pendant 30 jours(une résiliation ou demande de remboursement dans ce délai annule le cadeau).
  • Vous recevrez le code promo le 31e jour suivant l’abonnement. Connectez-vous à votre compte Surfshark pour le récupérer.
  • Enfin, renseignez le code sur le site calm.com en allant précisément à cette adresse.

Notez pour finir que le nombre de cadeau est limité, et attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le code, une fois délivré, doit être utilisé au plus tard le 23 mai 2026. N’hésitez pas à consulter les conditions générales de l’offre pour tout savoir des modalités.


