Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo dévoile un dernier trailer complètement dingue

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom s’est offert une dernière bande-annonce à moins d'un mois de sa sortie. Un trailer dantesque qui laisse sans voix, mais qui en dévoile peut-être un peu trop.

Nous sommes dans la dernière ligne droite : The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sort dans un mois ! La suite de Breath of the Wild se montre aujourd’hui dans un dernier trailer complètement dingue. Attachez vos ceintures !

Ce trailer dévoile beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et nous ne saurons trop vous conseiller de ne pas le regarder si vous souhaitez garder la surprise. En moins de quatre minutes, Nintendo a mis le paquet en montrant le plus de moments épiques possibles.

Zelda Tears of the Kingdom arrivera sur Switch le 12 mai 2023

Cette bande-annonce cherche avant tout à poser l’ambiance du jeu et ses personnages. Quelques surprises sont à prévoir, comme le retour de têtes connues de la saga. On voit aussi des séquences de gameplay impressionnantes, comme une course poursuite en wagonnet ou encore une chute libre entre des lasers. Et la musique… évidemment, elle fera chavirer les fans.

Nintendo a cependant été assez malin pour ne pas trop en dévoiler sur le scénario en lui-même. Les raisons de l’apparition des îles volantes ne sont par exemple toujours pas dévoilées. Le look « antique » qu’a pris Hyrule fait aussi partie des questions encore sans réponses. Une séquence peut donner une idée… mais soit. En tout cas, la firme de Kyoto veut mettre le paquet pour susciter l’intérêt autour de son jeu. Le trailer est tout bonnement fantastique et l’attente jusqu’au 12 mai prochain sera longue. Très longue.

Zelda Breath of the Wild avait totalement chamboulé la formule du jeu en monde ouvert à sa sortie en 2017. Si sa suite va forcément moins créer la surprise, elle cherche à s’appuyer sur des bases solides afin d’offrir l’expérience Zelda ultime et devenir l’un des jeux phares du catalogue de la Switch. C’est tout ce qu’on lui souhaite. L’un des prétendants au GOTY, sans nul doute. On a hâte !