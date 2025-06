Apprenez à prendre de plus belles photos avec votre smartphone Android

Google déploie un centre d'information et d'aide à la capture de photos et vidéos dans Android. L'objectif : apprendre aux utilisateurs à mieux se servir de l'appareil photo de leur smartphone.

Une nouvelle fonctionnalité arrive sur les smartphones Pixel. Google déploie un pôle éducatif au sein de l'application Pixel Camera, leur appareil photo natif. Celui-ci regorge d'astuces, conseils et explications pour vous aider à mieux comprendre comment capturer de plus belles photos et exploiter le plein potentiel de la photographie mobile. Un guide qui peut s'avérer utile pour ceux qui ont du mal à maîtriser l'art de la photo.

Quand l'appareil photo est ouvert, une icône en forme de point d'interrogation est affichée en haut à droite de l'interface. Elle permet d'accéder à ce fameux pôle éducatif, qui est divisé en plusieurs catégories. On y découvre comment fonctionnent les différents modes disponibles sur la caméra, comme Astrophotographie, Vision nocturne, Mise au point macro, ou Panorama d'action. Côté vidéo, nous avons, entre autres, le flou cinématographique, la vidéo Macro Focus et le Time Lapse.

Google vous explique comment faire de plus belles photos

Cet élément s'adapte en fonction du modèle du smartphone, et donc de ses capacités en photo. Vous n'êtes pas invité à apprendre à utiliser un mode qui n'est pas disponible sur votre appareil, donc. Des conseils plus généraux, qui ne cantonnent pas à un seul mode de prise de vue, sont aussi disponibles pour octroyer des bases à l'utilisateur. Le design du centre éducatif de l'appareil photo suit les codes du nouveau Material 3 Expressive, poussé un peu partout dans Android par Google.

Cette fonction est disponible sur les Pixel 6 et modèles ultérieurs dans la version 9.9 de la Pixel Camera. Elle fait partie de la mise à jour Pixel Feature Drop du mois de juin 2025, mais son déploiement semble encore progressif. Il est possible qu'elle soit liée à l'installation d'Android 16, qui est déjà disponible sur les Pixel depuis quelques semaines.

On peut espérer que d'autres constructeurs s'en inspirent et intègrent une fonction similaire sur leur propre surcouche. Rappelons aussi qu'il est possible de télécharger l'APK d'une version de Pixel Camera optimisée pour des smartphones de marques tierces, qui pourraient dans le futur proposer cette option.