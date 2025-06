Soldes d’été : ces Airfryer Ninja sont à un prix défiant toute concurrence, foncez !

Envie de cuisiner plus vite, plus sainement et sans prise de tête ? Découvrez les Airfryer Ninja à prix mini, avec une remise exclusive et un code promo pour encore plus de réduction. L’occasion de s’équiper à prix cassé !

Difficile de passer à côté : les airfryers ont investi les cuisines, et pas seulement chez les amateurs de frites maison. Rapides, simples à utiliser, et nettement moins gourmands en énergie qu’un four, ils sont devenus des alliés du quotidien. Chez Ninja, certains modèles à double tiroir font un carton, et ça tombe bien, deux d’entre eux sont en promo pendant les soldes d’été, avec un code en plus pour alléger encore la note.

Jusqu’au 29 juin (inclus), vous pouvez en effet profiter de ces modèles avec 2 remises exceptionnelles de -20% et un tablier offert :

Comment profiter de ces prix bas ? Rien de plus simple ! Les deux produits profitent d’abord d’une remise exceptionnelle pour les soldes d’été. Vous n’avez qu’à les ajouter à votre panier avant d’inscrire le code promo exclusif PAAF20JUNE pour -20% de remise supplémentaire !

Deux friteuses Ninja en promotion pour les soldes d'été

Les AF300EU et SL400EU sont pensés pour simplifier la cuisine tout en offrant des résultats délicieux. Ces deux tiroirs indépendants permettent de cuire deux plats différents en même temps, avec des réglages distincts pour chaque compartiment. Pratique, non ? Avec des capacités généreuses (7,6 L pour l'AF300EU et 9,5 L pour le SL400EU), vous pouvez facilement préparer un repas complet pour toute la famille ou entre amis. Que vous ayez envie de frites croustillantes, de légumes rôtis ou même d’un petit gâteau, les 6 modes de cuisson (friture sans huile, Max Crisp, four, etc.) s’adaptent à toutes vos envies.

Les deux modèles sont équipés d’une circulation d’air à 360°, ce qui assure une cuisson uniforme et super croustillante, sans l’huile en excès des méthodes traditionnelles. Vous aimez les repas rapides ? Ces airfryers vous feront gagner un temps précieux, jusqu’à 75 % plus rapide qu’un four classique. Et avec la fonction SYNC, vous n’aurez plus à jongler avec les cuissons : tout est prêt en même temps, et tout chaud, pour un service sans stress.

Côté pratique, le nettoyage est un jeu d’enfant grâce aux tiroirs antiadhésifs compatibles lave-vaisselle. Le panneau de commande est simple et direct, idéal pour une utilisation sans prise de tête, et ces modèles sont tellement compacts qu’ils trouvent leur place facilement dans toutes les cuisines, même les plus petites.

Une offre à ne pas rater pendant les soldes

Avec ces remises cumulables et le code PAAF20JUNE, les deux modèles sont proposés à 123,99 € et 191,99 € seulement. Une belle occasion de s’équiper avant l’été avec des appareils performants et économiques.

Mais attention : l’offre prend fin le 29 juin. Si vous attendiez le bon moment pour passer à l’airfryer, c’est maintenant.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ninja.