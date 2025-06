Google lance une application qui transforme votre téléphone en cabine d’essayage virtuelle

Et si votre smartphone Android ou votre iPhone vous permettait d’essayer des vêtements sans cabine, sans boutique, juste avec une photo ? C’est le but de l'application signée Google et bientôt disponible partout dans le monde.

Article rédigé par Adam Bausset.

Google vient de lancer Doppl, une application expérimentale bientôt disponible sur Android et iOS. Pour l’instant réservée aux États-Unis, elle promet une expérience d’essayage virtuel simplifiée, intuitive et bluffante. L’objectif est clair : révolutionner l’achat de vêtements en ligne.

Derrière ce projet se cache Google Labs, qui décrit Doppl comme un outil “en phase de test”. Une appli qui pourrait bien, à terme, s’inviter dans nos habitudes d’achat aussi naturellement que Google Maps s’est imposé dans nos déplacements.

Google Doppl : une cabine d’essayage IA dans votre poche

Avec Doppl, vous pouvez vous voir porter n’importe quel vêtement à partir d’une simple image. Il suffit d’envoyer une photo en pied et d’ajouter un visuel du vêtement (photo perso, capture d’écran, ou image trouvée sur le web). L’algorithme se charge du reste.

Le rendu est rapide et très accessible, fidèle à la philosophie des applis Google : une interface claire, et le minimum d’effort demandé à l’utilisateur. Vous voulez savoir si ce jean vous irait ? Téléchargez la photo, et Doppl vous le montre. En bonus : l’appli peut même générer une courte vidéo animée pour t’aider à mieux visualiser le rendu final.

En quelques gestes, vous pouvez tester des styles, jouer avec les coupes, et vous projeter dans une tenue sans jamais l’enfiler. Et contrairement à d’autres outils, Doppl fonctionne à partir de simples photos, sans calibrage complexe ni modélisation 3D. Un souci de simplicité qui a toujours fait la marque de fabrique de Google et que l'on a récemment retrouvé avec Search Live sur l’appli Google, où l’IA s’invite pour faire gagner du temps dans les recherches. Preuve que Google tente par tous les moyens de démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle.

Aujourd’hui réservée aux utilisateurs américains, Doppl pourrait bien s’imposer comme un nouveau réflexe d’achat. En attendant une sortie plus large, cette application donne déjà un aperçu de ce que l’IA peut apporter au e-commerce et à notre quotidien.