PS5 : Final Fantasy XVI annoncé par Sony, voici le premier trailer !

À peine la conférence de lancement de la PlayStation 5 commence, Sony lance les hostilités avec son premier jeu exclusif : Final Fantasy XVI. Un long trailer présente le nouvel opus de la série principale de la série fétiche de Square-Enix doté d’un gameplay qui rappelle assurément celui de la FF XV et FFVII Remake. Pas de date de sortie annoncée, mais une attente qui se fera insoutenable.

Nous attendions la conférence Sony de pied ferme ce soir. Pratiquement toute la rédaction était au rendez-vous pour découvrir, en même temps que vous les jeux qui accompagneront la sortie de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition (ou du moins les premiers mois de sa vie). Et, dès le départ, nous n’avons pas été déçus. Sony a en effet décidé d’ouvrir le bal avec une « exclusivité console » qui n’avait jamais été dévoilée : Final Fantasy XVI.

Un opus heroic fantasy

Le trailer présente un univers heroic fantasy bien loin des univers développés pour les derniers opus de la licence (Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV et Final Fantasy VII Remake). Pas de technologie dans cet opus, qui semble plus brutal et plus sombre encore que le Final Fantasy XV. Vous retrouverez donc un univers avec de la magie, des monstres, des épées, mais pas d'armes à feu. Il s'agira donc d'une ambiance similaire à Final Fantasy XII et Final Fantasy Tactics qui partagent le même univers, Ivalice.

La série fétiche de Square-Enix accompagnera donc la PlayStation 5. Notez qu'il s'agit d'une “exclusivité console”, ce qui veut dire que le titre ne sortira pas sur Xbox Series X ou Series S, mais qu'il arrivera prochaine sur PC. Reste à savoir s'il sera présent à la sortie de la console ou si les fans de RPG japonais devront attendre encore un peu après l'achat de la console.