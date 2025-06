Cette nouveauté du gestionnaire de mots de passe de Proton va faire toute la différence

Proton Pass est un très bon gestionnaire de mots de passe, mais il lui manquait la capacité de stocker d'autres types d'informations. Cette anomalie fait désormais partie du passé.

Proton s'impose comme une alternative aux environnements logiciels des mastodontes du numérique tels que Google, Apple, Microsoft, Samsung… Réputée pour son service de VPN ou son client mail, l'entreprise propose également un gestionnaire de mots de passe. Baptisé Proton Pass, il est d'ailleurs disponible comme application Windows depuis un peu plus d'un an, après s'être cantonné aux navigateurs web pendant un temps.

Proton Pass continue de s'améliorer et obtient dans sa dernière mise à jour une fonction qui lui manquait cruellement, et que l'on retrouve chez quelques concurrents : le stockage d'informations autres que des identifiants et mots de passe. Numéros de passeport, coordonnées bancaires, portefeuille crypto, contacts d'urgence, phrases de récupération de compte, dossiers médicaux, identifiants Wi-Fi, permis de conduire… Au total, 14 types de données peuvent être ajoutées à Proton Pass.

Proton Pass gère toutes vos données

Et ce n'est pas tout. L'utilisateur peut aussi créer son propre élément entièrement personnalisable pour stocker d'autres types d'informations de son choix. “Vous pouvez choisir et nommer autant de champs et de sections que nécessaire. Une fois créés, vous pouvez partager et épingler ces éléments personnalisés ou consulter leur historique de versions, comme pour les éléments standards”, explique la plateforme.

Parfois, le type ou le format de données à enregistrer peuvent rendre compliquée leur insertion directe dans l'outil. Dans ce cas, Proton Pass prévoit de rendre possible l'attachement d'une pièce jointe à un élément, d'un poids jusqu'à 10 Go. Ainsi, vous pourrez accéder à ce fichier de manière sécurisée à tout moment et sur tous vos appareils.

Comme pour les mots de passe, le gestionnaire protège toutes ces nouvelles données par un chiffrement de bout-en-bout. Il permet aussi de partager à un tiers les informations de votre choix, toujours avec le chiffrement de bout en bout, même si le destinataire ne dispose pas d'un compte Proton Pass.

Avec une telle fonctionnalité, Proton Pass obtient un avantage sur les autres gestionnaires qui ne proposent pas cette option et rattrape son retard sur ceux qui l'ont déjà, comme 1Password.