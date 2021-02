Final Fantasy 14 débarquera sur PS5 dès le 13 avril 2021. Le producteur du jeu Naoki Yoshida est officialisé la nouvelle dans une vidéo diffusée cette nuit. En outre, le responsable a dévoilé quelques détails sur Endwalker, la prochaine extension du MMORPG, dont la sortie a été décalée en automne 2021 en raison de la crise sanitaire.

Tandis que les joueurs PS4 et PS5 attendent la partie 2 de Final Fantasy 7 Remake, il y en d'autres qui attendent de pied ferme la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Il faut dire que depuis son lancement en 2013, le MMORPG de Square Enix a su fidéliser son audience, notamment grâce au lancement de trois extensions : Heavensward, Stormblood, et Shadowbringers.

Dans une vidéo diffusée dans la nuit de ce samedi 6 février 2021, le producteur du titre Naoki Yoshida a malheureusement annoncé le report de la sortie de la prochaine extension de FFXVI, à savoir Endwalker. En raison des difficultés liées à la crise sanitaire, l'arrivée de ce nouveau contenu a été décalée à l'automne 2021 au lieu de la période estivale.

FFXIV en 4K sur PS5

Malgré tout, il y a tout de même une bonne nouvelle : le jeu fera ses débuts sur PS5 en bêta ouverte dès le 13 avril 2021. Bien entendu, FFXIV profitera des capacités de la console de Sony pour proposer un affichage en 4K dynamique, des temps de chargement réduits et un meilleur framerate. Par ailleurs, les joueurs pourront opter entre deux modes d'affichage dédiés respectivement à la résolution ou à la fluidité.

Et outre et si vous réussissez l'impossible, c'est-à-dire obtenir une PS5, vous pourrez obtenir gratuitement cette version PS5 si vous possédez le jeu sur PS4. Concernant l'extension EndWalker, elle rajoutera deux nouvelles classes, un soigneur et un DPS au corps-à-corps, et le niveau maximal sera monté à 90. Bien entendu, il y aura également des zones et donjons inédits, des raids, et de nombreux ajustements de gameplay.

Pour rappel, les joueurs PS5 attendent aussi Final Fantasy XVI. Le premier trailer de FFXVI a été révélé lors de la conférence de lancement de la PS5 et hormis cette bande-annonce, nous n'avons toujours pas de date de sortie. Il faudra donc prendre son mal en patience avant de mettre les mains sur cet opus next-gen.

Source : Gamespot