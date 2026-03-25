Meilleure vente de Pâques : une licence Office 2021 Pro pour seulement 30 € ! Offre spéciale sur Windows 11 Pro à 12 € !

Licences Microsoft à prix cassés, sans abonnement : Office 2021 Professional à 30,25 € à vie et Windows 11 Pro à 12,25 €. Godeal24 propose des offres à durée limitée pour ces fêtes de Pâques, idéales pour mettre à jour votre PC sans vous ruiner.

Godeal Pâques

Pour ces fêtes de Pâques, Godeal24 propose une licence à vie MS Office 2021 Professional pour seulement 30,25 €, sans abonnement, sans frais récurrents. De quoi faire des économies substantielles : le prix affiché représente près de 90 % de réduction par rapport au tarif habituel, et plusieurs clés sont disponibles à partir de 25 € seulement.

Office 2021 Professional comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access. La suite offre une interface à ruban, des outils de mise en forme avancés et des fonctionnalités de gestion des données adaptées à un usage professionnel. Un achat unique, à installer sur un seul PC Windows.

La mise en place est rapide : associez une clé produit à votre compte MS, téléchargez le programme d'installation et activez. Office 2021 continue ensuite de recevoir les mises à jour de sécurité et les correctifs de fiabilité, sans mensualités ni connexion au cloud imposée à chaque ouverture d'un fichier.

Des questions ? L'équipe Godeal24 est disponible 24h/24, 7j/7.

Les meilleures offres Godeal24 pour les fêtes de Pâques

Vous en avez marre des abonnements ? Voici des offres avec un seul paiement pour en profiter ensuite à vie :

Si votre ordinateur tourne encore sous une ancienne version de Windows, vous avez probablement envisagé de passer à la mise à jour, sans jamais franchir le pas, rebuté par le prix. C'est là que cette offre change tout. Pour une durée limitée, Windows 11 Pro est disponible pour seulement 12,25 € (prix conseillé : 199 €). Si votre PC est compatible, c'est la façon la plus simple de lui offrir une seconde jeunesse.

Attention, ces offres à prix imbattables sont à durée limitée :

Avec le code SGO62, profitez de -62% de remise sur ces offres :

Godeal24 propose aussi de nouveaux outils avec -30% de remise pour ce lancement avec le code SGO30 :

Et il y a aussi des outils pratiques pour votre ordinateur :

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est spécialisé dans la vente de licences logicielles garanties, livrées uniquement par email avec aucun frais de port donc. En dehors de la licence elle-même, aucun frais supplémentaire n'est à prévoir. Cela inclut un accompagnement par notre équipe de service client, que ce soit avant votre achat ou après. Cet engagement envers la satisfaction client se reflète dans les milliers d'avis authentiques et l'excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Toutes les clés sont des produits MS authentiques. N'attendez plus : passez votre commande pendant que le code de réduction est encore valable !

Contact Godeal24 : [email protected]

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Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.


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