Meilleure vente de Pâques : une licence Office 2021 Pro pour seulement 30 € ! Offre spéciale sur Windows 11 Pro à 12 € !
Licences Microsoft à prix cassés, sans abonnement : Office 2021 Professional à 30,25 € à vie et Windows 11 Pro à 12,25 €. Godeal24 propose des offres à durée limitée pour ces fêtes de Pâques, idéales pour mettre à jour votre PC sans vous ruiner.
Pour ces fêtes de Pâques, Godeal24 propose une licence à vie MS Office 2021 Professional pour seulement 30,25 €, sans abonnement, sans frais récurrents. De quoi faire des économies substantielles : le prix affiché représente près de 90 % de réduction par rapport au tarif habituel, et plusieurs clés sont disponibles à partir de 25 € seulement.
Office 2021 Professional comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access. La suite offre une interface à ruban, des outils de mise en forme avancés et des fonctionnalités de gestion des données adaptées à un usage professionnel. Un achat unique, à installer sur un seul PC Windows.
La mise en place est rapide : associez une clé produit à votre compte MS, téléchargez le programme d'installation et activez. Office 2021 continue ensuite de recevoir les mises à jour de sécurité et les correctifs de fiabilité, sans mensualités ni connexion au cloud imposée à chaque ouverture d'un fichier.
Des questions ? L'équipe Godeal24 est disponible 24h/24, 7j/7.
Les meilleures offres Godeal24 pour les fêtes de Pâques
Vous en avez marre des abonnements ? Voici des offres avec un seul paiement pour en profiter ensuite à vie :
- Office 2021 Pro Plus clé – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus clé – 2 clés – 58.5€ (soit 29.25€/clé)
- Office 2021 Pro Plus clé – 3 clés – 79.25€ (soit 26.42€/clé)
- Office 2021 Pro Plus clé – 5 PCs – 127.25€ (soit 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus clé – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Si votre ordinateur tourne encore sous une ancienne version de Windows, vous avez probablement envisagé de passer à la mise à jour, sans jamais franchir le pas, rebuté par le prix. C'est là que cette offre change tout. Pour une durée limitée, Windows 11 Pro est disponible pour seulement 12,25 € (prix conseillé : 199 €). Si votre PC est compatible, c'est la façon la plus simple de lui offrir une seconde jeunesse.
Attention, ces offres à prix imbattables sont à durée limitée :
- Win 11 Professional clé – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 clés – 24.25€ (soit 12.13€/clé)
- Win 11 Professional – 3 clés – 35.25€ (soit 11.75€/clé)
- Win 11 Professional – 5 clés – 53.25€(soit 10.65€ /clé)
- Win 11 Home clé – 12.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win 10 Professional clé – 8.25€
- Win 10 Home clé – 8.15€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Avec le code SGO62, profitez de -62% de remise sur ces offres :
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Godeal24 propose aussi de nouveaux outils avec -30% de remise pour ce lancement avec le code SGO30 :
- EaseUS Data Recovery Wizard Professional – 1 Month – 48.96€
- EaseUS Todo Backup Home – Yearly Subscription – 27.97€
- EaseUS Partition Master Professional – 1 Month Subscription – 20.97€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
- EaseUS Disk Copy Pro – Lifetime Upgrades – 41.93€
- EaseUS PDF Editor – 1 Month Subscription – 20.97€
Et il y a aussi des outils pratiques pour votre ordinateur :
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
Pourquoi choisir Godeal24 ?
Godeal24 est spécialisé dans la vente de licences logicielles garanties, livrées uniquement par email avec aucun frais de port donc. En dehors de la licence elle-même, aucun frais supplémentaire n'est à prévoir. Cela inclut un accompagnement par notre équipe de service client, que ce soit avant votre achat ou après. Cet engagement envers la satisfaction client se reflète dans les milliers d'avis authentiques et l'excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Toutes les clés sont des produits MS authentiques. N'attendez plus : passez votre commande pendant que le code de réduction est encore valable !
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Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.