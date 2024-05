Découvrez la HUAWEI WATCH FIT 3 : une montre connectée à moins de 160€ !

La HUAWEI WATCH FIT 3, nouvelle montre connectée alliant design ultra-fin et fonctionnalités avancées, est proposée à moins de 160€ chez Boulanger et HUAWEI. En prime, une paire d’écouteurs Bluetooth est offerte pendant quelques jours. On vous en dit plus ci-dessous.

HUAWEI frappe fort avec la sortie de sa nouvelle montre connectée, la HUAWEI WATCH FIT 3. Entre design élégant et fonctionnalités innovantes, c’est une nouveauté à ne pas manquer si vous cherchez une montre connectée. En prime, elle est d’ores et déjà disponible en ligne et dans les magasins Boulanger pour seulement 159€ !

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, si vous vous procurez la montre chez Boulanger avant le 10 juillet prochain (inclus), vous profitez d’une paire d’écouteurs FreeBuds SE 2 offerte ! Difficile de dire non dans ces conditions…

Un design élégant et léger pour tous les styles

La HUAWEI WATCH FIT 3 se distingue par son design ultra-fin et léger, fidèle à l'esprit de la série. Son boîtier arbore des bords arrondis et anguleux, avec une épaisseur de seulement 9,9 mm et un poids plume de 26 g. Cette conception allie élégance et confort, faisant de cette montre un accessoire agréable à porter toute la journée.

Pour s'adapter à tous les styles, la HUAWEI WATCH FIT 3 est disponible en plusieurs couleurs vives telles que le noir, le rose, le vert, le blanc lunaire, le gris et le blanc. Les bracelets assortis, disponibles en fluoroélastomère, en nylon ou en cuir véritable, permettent de personnaliser facilement la montre selon vos préférences. Les cadrans interactifs et fonctionnels, dont les nouveaux cadrans Fun Mood et Time Illusion, ajoutent une touche de mode et de plaisir à votre expérience.

Un suivi nutritionnel précis et une analyse avancée du sommeil

La HUAWEI WATCH FIT 3 améliore considérablement le suivi de votre alimentation grâce à l'application Stay Fit. Celle-ci propose une base de données mondiale des calories alimentaires provenant de 50 pays, permettant une analyse nutritionnelle précise pour un régime équilibré et un programme d'exercices adapté. Vous pouvez enregistrer avec précision les données nutritionnelles de vos aliments, y compris les calories, protéines, glucides, graisses, minéraux et vitamines. De plus, l'application utilise une méthode de mesure précise développée par Huawei pour synchroniser les données et fournir des suggestions d'exercices personnalisées grâce à l'IA.

Le suivi du sommeil n'a jamais été aussi avancé grâce au nouveau traqueur HUAWEI TruSleep™ 4.0. Cette technologie, basée sur des mesures scientifiques, offre une analyse approfondie de votre sommeil. La fonction Sleep Breathing Awareness détecte les interruptions de respiration, permettant une gestion proactive de votre santé de sommeil. Avec des suggestions personnalisées pour améliorer votre routine de sommeil, cette montre vous aide à obtenir une meilleure qualité de repos.

Ne manquez pas l'occasion de découvrir la HUAWEI WATCH FIT 3. Avec son design élégant, ses fonctionnalités avancées pour le suivi des calories et du sommeil, cette montre est le compagnon idéal pour un été en pleine forme. Profitez de l'offre spéciale avec les écouteurs FreeBuds SE 2 offerts !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.