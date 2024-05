Voici une offre qui risque d'intéresser les clients titulaires d'un abonnement Internet Orange ! Au cours d'une vente flash, l'opérateur leur permet de souscrire à l'offre beIN SPORTS pour seulement un euro par mois pendant deux mois.

Orange profite de l'arrêt des championnats européens de football pour proposer à ses clients l'option beIN SPORTS à un tout petit prix. Jusqu'à ce mercredi 29 mai 2024, l'abonnement aux chaînes sportives est à 1 euro par mois, pendant une durée de deux mois.

Pour information, il s'agit d'une vente flash Orange réservée aux non abonnés des bouquets beIN SPORTS, Sports Max, Intense ou pack beIN SPORTS et Disney+ n'ayant pas bénéficié d'une promotion suite à une demande de résiliation. Et l'offre est valable depuis la TV, l'appli TV ou le site orange.fr.

Pour bénéficier de l'option pas chère sur la TV d’Orange, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessus et de choisir la vente flash en question. Toutes les chaînes beIN SPORTS sont accessibles sur les décodeurs Livebox Play, TV4 et TV UHD d’Orange. Enfin, retrouvez directement les dix chaînes de l'option beIN SPORTS sur ces canaux :