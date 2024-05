Sony baisse le prix de la PS5 et du PS Plus pendant quelques jours, profitez-en maintenant

C’est parti pour l’édition 2024 des Days of Play. Pendant une quinzaine de jours, Sony propose une avalanche de bons plans sur les produits et contenus PlayStation. La PS5 et l’abonnement PS Plus sont notamment en promotion.

Sony a officiellement lancé les Days of Play qui se tiennent cette année du 29 mai au 12 juin. Cet événement destiné aux joueurs de la communauté PlayStation est marqué par des activités spéciales autour du jeu et par des promotions sur les consoles, accessoires et jeux PlayStation.

Baisse de prix sur la PS5 Slim

On commence donc par la PlayStation 5 qui fait l’objet d’une réduction de 50 € dans ses versions avec et sans lecteur de disque. Il s’agit bien évidemment de la toute dernière édition de la console de Sony, la PS5 Slim.

Son prix passe ainsi de 549 € à 499 € pour le modèle avec lecteur de disque et de 449 € à 399 € pour la version numérique. La manette DualSense est aussi en promotion à 49,99 € au lieu de 69,99 €, ce qui correspond à une réduction de 20 € (environ 30%). Les vendeurs partenaires de Sony se sont alignés sur cette offre.

Acheter La PS5 slim à 499 €

Toujours sur le matériel, le PlayStation VR2 fait aussi l’objet d’une promotion dans le cadre des Days of Play. Sony propose une belle réduction de 100 € sur son casque VR qui passe ainsi à 499 € au lieu de 599 €. Le pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain pour ceux qui le préfèrent est à 549 € au lieu de 649 €.

Notez que les abonnés PS Plus qui achètent le PS VR2 depuis le store PlayStation Direct auront droit à un abonnement Netflix Premium gratuit pendant 12 mois.

Jusqu’à 30% de réduction sur l’abonnement PS Plus

Le PlayStation Plus n’échappe pas aux promotions des Days of Play 2024. Une fois n’est pas coutume, Sony a pensé aussi bien aux nouveaux abonnés qu’à ceux qui disposent déjà d’un abonnement PS Plus.

Les nouveaux abonnés peuvent profiter d’une réduction allant jusqu’à 30% sur l’abonnement PS Plus. Ceux qui disposent déjà d’un abonnement en cours ont eux aussi droit à des réductions en cas de mise à niveau de leur formule.

En passant de la formule Essentiel à Premium, vous bénéficiez d’une réduction de 30%. Un passage à l’abonnement PlayStation Plus Extra vous donne droit à une réduction de 25%.