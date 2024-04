Samsung casse les prix avec les offres de Printemps, voici les meilleures promotions !

À l’occasion de l’arrivée des beaux jours, Samsung brade de nombreux produits sur son site internet. Pendant les offres de Printemps, vous pouvez en profiter pour vous équiper à prix réduit. Smartphones, TV, tablettes, PC, électroménager… Voici notre sélection des meilleures promotions à ne pas manquer.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? Vous devez remplacer votre réfrigérateur ? Vous souhaitez vous faire plaisir avec une tablette ? Du 2 au 29 avril, Samsung casse les prix de nombreux produits et, bonne nouvelle, aucune catégorie n’y échappe ! C’est donc le bon moment pour acheter votre équipement moins cher !

Durant les offres de Printemps Samsung, vous pouvez cumuler les réductions. Vous pouvez ainsi avoir des réductions immédiates, des offres de remboursement différée, des bonus de reprise ou même des produits offerts.

Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra : jusqu’à 150€ de bonus reprise + une Galaxy Tab A9+ et un accessoire offerts

Excellente nouvelle pour commencer, les très récents Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra n’échappent pas aux offres de Printemps. Pour l’achat d’un smartphone, vous avez ni plus ni moins qu’une tablette Galaxy Tab A9+ WIFI 128Go Anthracite d’une valeur de 299€ offerte. Mais ça n’est pas tout puisque vous avez aussi une coque offerte, et vous pouvez bénéficier également d’un bonus de reprise de 100€ sur le Galaxy S24 et 150€ sur les Galaxy S24+ et S24 Ultra. Ce bonus de reprise vous donne une remise immédiate directement appliquée dans votre panier.

Sortie en janvier 2024, la famille des smartphones Galaxy S24 est la dernière arrivée chez Samsung. Et comme à son habitude, la marque coréenne y a intégré les meilleures technologies disponibles actuellement sur Android. Les Galaxy S24 et S24+ sont ainsi équipés du SoC Exynos 2400 gravé en 3 nm, tandis que le Galaxy S24 Ultra profite du surpuissant Snapdragon 8 Gen 3. Les trois modèles ont 12 Go de RAM.

Pour la partie photo, les Galaxy S24 et S24+ conservent les capteurs déjà présent sur les S23 et S23+. Le Galaxy S24 Ultra propose lui de 3 capteurs avec notamment un module téléobjectif 5X de 50 MP. Enfin, les trois modèles conservent les meilleurs écrans du marché avec du Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité impressionnante de 2600 nits. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre prise en main des Galaxy S24 Series.

Galaxy Buds2 Pro : 50€ remboursés + 30€ de bonus reprise

Si vous cherchez à remplacer vos vieux écouteurs, vous devriez jeter un coup d’œil sur les Galaxy Buds2 Pro qui bénéficient eux aussi de plusieurs réductions en même temps. Vous avez ainsi 50 euros de remboursés ainsi que 30 euros de bonus reprise, ce qui vous fait une réduction totale de 80 euros ! Vous pouvez ainsi les obtenir pour seulement 119 euros au lieu de 199 euros. Pour des écouteurs sans fil de cette qualité, c’est une très bonne offre.

Ils cumulent les points forts avec notamment une autonomie exemplaire, une charge sans fil très pratique, un son très agréable avec des basses bien présentes et de multiples fonctionnalités exclusives. Et Pour tout savoir sur ces écouteurs, nous vous avons préparé un test complet des Samsung Buds2 Pro.

Lave-linge AddWash™ 9kg à 549 € au lieu de 829 € grâce à une réduction immédiate de 280 €

Pour terminer cette sélection, on change complètement d’univers pour nous rendre dans le rayon des laves-linges. En effet, Samsung n’est pas seulement un géant de l’électronique grand public, c’est aussi une marque reconnue d’électroménager. Comme sur ses autres produits, elle les conçoit avec la volonté de fournir le produit le plus avancé d’un point de vue technologique mais aussi les moins consommateurs en énergie.

Ce lave-linge dispose ainsi de fonctions très pratiques à commencer par la technologie AddWash qui permet de rajouter du linge en cours de cycle. Le panneau de contrôle intelligent s’adapte à vos habitudes d’utilisation pour vous proposer en priorité vos programmes préférés. Avec son programme vapeur, vous pouvez éliminer jusque’à 99,9% des allergènes et bactéries présents dans vos vêtements. Enfin, ce modèle vous évite aussi la corvée de devoir nettoyer votre lave-linge avec le mode lavage de tambour et le lavage automatique du tiroir de lessive.

Normalement en vente à 829 euros, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 280 euros pour pouvoir vous l’offrir pour seulement 549 euros.