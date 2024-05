Darty casse le prix du lot de 2 rubans lumineux Philips Hue Lightstrip Plus

Belle affaire à saisir chez Darty ! Au cours d'une offre à durée limitée, le site marchand français vous permet d'économiser près de 80 euros sur l'achat d'un lot de deux rubans lumineux Philips Hue Lightstrip Plus.

L'univers de la maison connectée est à l'honneur sur le site Darty. Jusqu'au dimanche 9 juin 2024, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech effectue une offre intéressante sur l'achat d'un lot de deux Philips Hue Lightstrip Plus.

En effet, vous avez la possibilité de profiter de 44 % de remise immédiate pour l'acquisition de deux rubans lumineux de la gamme Philips Hue. Pour ce faire, il suffit de mettre les deux produits au panier et l'ensemble vous revient alors à 100,88 euros au lieu de 179,98 euros. Vous faites donc une économie de près de 80 euros.

D'une longueur de deux mètres et alimenté sur secteur, le Philips Hue Lightstrip Plus est une bande LED flexible qui peut se fixer sur un mur, derrière un meuble ou un téléviseur afin d'offrir un spectacle lumineux coloré et connecté. Le contrôle se fait facilement par l'intermédiaire du Bluetooth depuis l'application mobile dédiée ou directement par la voix grâce à la compatibilité avec Alexa et Google Assistant. Le ruban lumineux dispose d'une plage de température de couleur allant de 2000 à 6500 K, d'un flux lumineux de 1600 Lumens, de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de blanc, de la classe énergétique A et d'une puissance de 20 W.