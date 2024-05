Avis aux gamers à la recherche d'un combo casque + souris sans fil ! Sur le site Boulanger et chez Rakuten, il est possible de s'offrir le casque G Pro X Lightspeed et la souris G Pro X Superlight de Logitech pour moins de 170 euros seulement.

On vous invite à prendre la direction du site marchand français Boulanger qui vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur l'achat d'un pack Logitech incluant un casque et une souris sans fil.

Affiché au prix conseillé de 249,99 euros, le bundle comprenant le casque Logitech G PRO X Wireless et la souris Logitech G PRO X Superlight voit son tarif diminuer à 169,99 euros. Grâce à ce bon plan, vous faites donc une économie de 80 euros. Pour information, l'offre promotionnelle existe aussi sur la plateforme Rakuten, depuis la boutique officielle Boulanger.

Concernant ses principales caractéristiques, le G PRO X Wireless de Logitech est un casque sans fil compatible PC et console qui embarque un son surround DTS Headphone:X 2.0, les technologies Lightspeed et Blue Vo!ce, des transducteurs Pro-G de 50 mm, des oreillettes en similicuir et une carte son USB externe pour un traitement numérique de très bonne qualité. On retrouve également une fréquence maximale de 20 kHz, une impédance de 32 ohms, une sensibilité de 91.7 dB, une portée du sans fil de 15 mètres et une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 heures.

Quant à la G PRO X Superlight du constructeur suisse, la souris sans fil offre une connexion USB très fiable et un taux de rapport super rapide de 1 ms grâce à la technologie Lightspeed. L'accessoire dispose également d'un capteur HERO 25K, d'une résolution de 100 à 25 000 dpi, d'une accélération maximale de 40 G, d'une vitesse maximale 400 ips, de cinq boutons programmables, d'un système de tension de bouton mécanique, de patins PTFE sans additif et d'une autonomie avoisinant les 70 heures.