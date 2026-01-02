Fender sort des enceintes Bluetooth qui font ce qu’aucune autre ne permet aujourd’hui

Fender ne se contente plus de ses guitares et amplis. Lors du CES 2026, la marque a surpris avec une paire d’enceintes Bluetooth au concept inédit. Celles-ci embarquent une fonction unique qui change la façon dont plusieurs appareils peuvent diffuser du son en même temps.

Les enceintes Bluetooth sont devenues incontournables. Que ce soit pour écouter de la musique à la maison, diffuser un podcast en déplacement ou animer une soirée, elles offrent une grande liberté sans fil. Pourtant, la plupart se limitent à une seule source audio à la fois. Certaines embarquent des assistants vocaux ou des fonctions stéréo, mais les innovations se font rares. C’est dans ce contexte saturé que le Bluetooth 5.3 s’impose peu à peu. Cette version apporte plus de stabilité, une consommation énergétique réduite et une meilleure gestion de plusieurs connexions simultanées, sans changer la portée ni le débit.

Présente pour la première fois au CES 2026, la marque Fender Audio vient de dévoiler sa gamme ELIE. Il s’agit de deux enceintes Bluetooth portables au format compact, pensées pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Leur particularité ? Elles permettent de diffuser de la musique depuis quatre sources différentes en même temps. En plus de la connexion Bluetooth classique, on peut brancher un micro ou un instrument avec un câble. Deux autres appareils peuvent aussi être connectés sans fil grâce à une technologie propre à la société.

Fender présente deux modèles d’enceintes Bluetooth capables de diffuser quatre sources à la fois

Les deux modèles, appelés ELIE 6 et ELIE 12, se distinguent par leur taille et leur puissance. La première offre jusqu’à 60 W, la seconde monte à 120 W. L’autonomie atteint 18 heures pour la ELIE 6 et 15 heures pour la ELIE 12, avec une recharge rapide de 15 minutes pour relancer la lecture.

Chacune permet de régler le volume de chaque source audio indépendamment, et de les associer en stéréo ou en groupe avec d’autres unités, jusqu’à cent au total. Selon le site américain de Fender, l’ELIE 6 est proposée à 299 dollars, et l’ELIE 12 à 399 dollars. Une fois convertis et ajustés aux taxes françaises, ces tarifs pourraient se situer entre 320 et 390 € pour la ELIE 6, et entre 430 et 520 € pour la ELIE 12.

Ce système à plusieurs entrées peut intéresser des musiciens, des créateurs de contenu ou simplement des utilisateurs qui partagent souvent leur enceinte. À la maison ou dans un petit événement, chacun peut envoyer du son sans déconnecter les autres. Fender veut proposer une enceinte plus flexible, pensée pour un usage collectif. C’est une première dans le domaine des enceintes Bluetooth. Reste à savoir si cette idée réussira à trouver son public face à des marques déjà bien installées.