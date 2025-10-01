Amazon renouvelle ses enceintes connectées Echo, quoi de neuf ?

La nouvelle génération d'enceintes connectées Echo est là. Amazon met sans surprise l'accent sur un meilleur son et l'intégration de l'intelligence artificielle. Voici ce qu'elles proposent.

Dans le petit monde des enceintes connectées, celles d'Amazon sont souvent citées quand il s'agit d'en trouver une au bon rapport qualité-prix. Si vous êtes assez patient pour guetter une promotion, il est possible de se procurer une Echo Dot de 5e génération, par exemple, pour une petite trentaine d'euros. Mais vous pouvez également vous tourner vers un modèle plus haut de gamme. Si ceux disponibles en ce moment ne vous convainquent pas, les nouveaux gagneront peut-être vos faveurs.

Amazon dévoile en effet 4 enceintes connectées reprenant le concept des Echo Dot et Echo Show tout en les musclant pour répondre aux standards actuels. Nous avons d'un côté les Echo Dot Max et Echo Studio, qui misent sur la qualité sonore, de l'autre les Echo Show 8 et Echo Show 11 qui elles font la part belle à un écran de meilleure qualité. Voyons ce que chacune propose afin de mieux comprendre à qui elles s'adressent.

Les nouveaux Amazon Echo Dot Max et Echo Studio mettent l'accent sur le son

L'Echo Dot Max vient naturellement prendre la place de l'Echo Dot actuel, avec un design repensé. Vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous. Il est doté de deux haut-parleurs bi-directionnels, une première pour la gamme. Couplés à “un woofer à grande excursion optimisé pour des basses profondes et un tweeter personnalisé pour des aigus nets“, ils assurent que le son est restitué convenablement en fonction de l'espace. Amazon indique que l'Echo Dot Max produit environ 3 fois plus de basses que l'Echo Dot 5e génération.

De son côté, l'Echo Studio est en résumé un Echo Dot Max plus compact et plus puissant. 40 % plus petit que ce dernier, il embarque 3 haut-parleurs large bande en plus d'un woofer pour un rendu immersif. L'enceinte est également compatible avec le son audio-spatial et le Dolby Atmos pour une expérience “surround”. Notez que les deux modèles peuvent être connectés entre eux ou associés à un Fire TV Stick (jusqu'à 5 enceintes sur un seul Stick). De quoi créer un ensemble home cinéma 5.1 avec ou sans Alexa Home Cinema.

Un écran plus lumineux pour les Echo Show 8 et 11 nouvelle génération

Si vous préférez l'image, les Echo Show 8 et 11 se dotent d'un écran maximisant l'angle de vue et la luminosité. Pensés pour passer des appels en visio, les deux modèles proposent une caméra frontale de 13 Mégapixels ainsi que des haut-parleurs stéréo positionnés pour projeter le son vers l'avant. Idéal si vous cuisinez en suivant une recette de cuisine sur YouTube par exemple.

Tous les nouveaux modèles présentés ici fonctionnent grâce à une puce AZ3 (pour l'Echo Dot Max) ou AZ23 Pro (pour les autres). Afin de faciliter l'utilisation d'Alexa, elles améliorent la détection des conversations en filtrant le bruit de fond. Résultat : le mot d’activation est capté 50 % plus efficacement qu'avant. La version Pro du processeur ajoute la prise en charge de modèles de langage plus complexe, préparant l'arrivée d'Alexa+.

Prix et disponibilité des enceintes Amazon Echo Dot, Studio, Show 8 et Show 11

Les 4 nouveaux modèles d'enceintes connectées Amazon sont disponibles en précommande dès aujourd'hui, 1er octobre 2025. La livraison est prévue le 29 octobre pour les Echo Dot et Echo Studio, tandis qu'il faudra attendre le 12 novembre pour les Echo Show 8 et 11. Voici leur prix respectif :

Amazon Echo Dot Max : 109,99 €.

: 109,99 €. Amazon Echo Studio : 239,99 €.

: 239,99 €. Amazon Echo Show 8 : 199,99 €.

: 199,99 €. Amazon Echo Show 11 : 239,99 €.

À cela devra s'ajouter un éventuel abonnement à Alexa+, nouvelle version de l'assistant vocal d'Amazon boostée à l'IA. Ce dernier est inclus si vous avez Amazon Prime. Autrement il faudra payer un prix encore indéterminé chaque mois, sachant qu'aux États-Unis, il est de 19,99 $. La date de sortie d'Alexa+ en France n'a pas non plus été annoncée.