Fallout saison 2 : découvrez les premières images, avec une belle surprise pour les fans des jeux

La saison 2 de Fallout sera diffusée à partir de décembre sur Prime Video. Des images nous donnent un aperçu de ce qu'il faut attendre, avec une très bonne nouvelle pour les fans du jeu Fallout New Vegas.

Sortie l'année dernière, la saison 1 de Fallout a conquis les critiques et le public. Si on pouvait craindre une énième adaptation paresseuse d'un jeu vidéo culte, il n'en a rien été et la série s'être révélée être une excellente surprise. Amazon a alors confirmé une saison 2 pour Fallout dans la foulée de sa diffusion. Étant donné l'allongement des délais de production constatés ces dernières années pour les séries TV à gros budget (coucou Stranger Things), on pouvait craindre une longue attente pour visionner la suite des aventures de Lucy, interprétée par Ella Purnell. Mais l'on a récemment appris que cette saison 2 de Fallout devrait diffusée sur Prime Video dès décembre 2025.

Plus que quelques mois à patienter, donc, la campagne de communication peut commencer à s'enclencher. Si nous n'avons pas encore de bande-annonce à nous mettre sous la dent, de premières images ont été partagées pour nous mettre l'eau à la bouche. Les personnages principaux de la saison 1 sont bien là, tandis qu'on reconnait aisément l'esthétique et la direction artistique de la série.

La saison 2 de Fallout nous emmène à New Vegas

Fallout sur Prime Video est une série originale qui s'inspire de l'univers des jeux vidéo. La série ne reprend donc pas une histoire que l'on connaîtrait déjà de l'œuvre vidéoludique. Un choix pertinent pour éviter de mécontenter les fans sur l'histoire ou le choix du casting, comme cela a pu se produire avec The Last of Us par exemple.

Mais cela ne signifie pas que ceux qui ont joué aux titres de la licence sont laissés pour compte. De très nombreuses références leur permet de relier la série aux jeux vidéo, et il semble que la saison 2 se dirige encore dans cette direction. On apprend de certaines images qu'une partie de l'intrigue se déroulera à New Vegas. Fallout New Vegas est peut-être le jeu le plus populaire de toute la licence. Sorti en 2010 et développé par Obsidian Entertainment, il est encore aujourd'hui considéré comme une légende du genre RPG.