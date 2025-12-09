Facebook, Instagram : vous verrez bientôt moins de publicités ciblées

En Europe, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram auront bientôt accès à un nouveau réglage. Ce dernier permet de réduire le nombre de publicités ciblées. L’arrivée de cette nouvelle option est prévue pour janvier 2026. Cette décision est une conséquence d’une amende écopée par Meta début 2025.

Le modèle économique de Meta est simple : pratiquement tous ses services sont accessibles gratuitement et sont financés par la publicité. Il n’y a pas de surprise ici. Et plus la publicité affichée est ciblée (parce qu’elle répond à des critères qui sont propres à chacun), plus elle vaut de l’argent. Collecter de l’information, c’est relativement simple : soit vous avez créé un compte nominatif, soit vous êtes un simple visiteur. Dans les deux cas, vos faits et gestes sont épiés par les cookies publicitaires.

Pour augmenter la rentabilité de son trafic sur Facebook et Instagram, Meta a pris une décision : forcer la main des utilisateurs à accepter les cookies publicitaires. Dès 2023, un pop-up de consentement avait alors deux options : accepter… ou payer (ce que d’autres sites Internet font également). Selon la loi européenne, forcer le consentement contrevient au Digital Markets Act, entré en vigueur le 6 mars 2024. Pour cette raison, Meta a écopé d’une amende de 200 millions de dollars en avril 2025 et a l'obligation de corriger le tir.

Facebook et Meta doivent obtenir un vrai consentement des utilisateurs

Et cela sera bientôt chose faite. La Commission européenne annonce que Meta va déployer une nouvelle option exclusive aux utilisateurs européens. Cette option va simplement permettre de réduire le nombre d’informations personnelles utilisées pour afficher des publicités ciblées. Comment cette option se présentera-t-elle ? Logiquement, il s’agira simplement d’un pop-up de consentement auquel vous avez l’habitude. Mais au lieu de présenter les options habituelles (« payer ou accepter »), il y aura deux options : accepter ou refuser l’utilisation des données personnelles. Et pas besoin de payer pour la seconde option.

La conséquence de ce changement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’utilisation d’Instagram et de Facebook. En effet, le Digital Markets Act oblige les éditeurs d’applications à offrir un service similaire entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent que leurs données personnelles soient utilisées. Notez qu’il y aura toujours autant de publicité affichée dans l’interface des deux applications. Seulement, elles seront moins personnalisées (et donc potentiellement moins pertinentes). En outre, Meta gagnera moins d’argent.