Perplexity présente “Personal Computer”, une IA capable d’utiliser vos applications et vos fichiers

Perplexity dévoile un nouveau système baptisé Personal Computer. Cet agent IA peut accéder à vos applications et à vos fichiers pour effectuer des tâches automatiquement. L’entreprise veut transformer l’ordinateur en véritable assistant capable de travailler à votre place.

perplexity personnal computer

Depuis quelques années, les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle cherchent à créer des assistants capables d’agir directement à la place de l’utilisateur. En 2025, OpenAI avait déjà présenté Operator, un agent IA capable d’utiliser Internet de manière autonome. Cet outil pouvait naviguer sur des sites web, remplir des formulaires ou effectuer certaines actions en simulant les clics et la saisie d’un utilisateur.

Ce type de technologie marque une évolution importante dans la manière d’interagir avec un ordinateur. Au lieu de répondre uniquement à des questions, les nouveaux agents IA peuvent désormais accomplir des tâches concrètes. Ils observent l’interface, comprennent les objectifs de l’utilisateur et manipulent directement les outils numériques. C’est précisément cette idée que veut pousser plus loin la start-up Perplexity avec son nouveau système.

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Personal Computer transforme un Mac mini en assistant IA capable d’exécuter des tâches automatiquement

Avec Personal Computer, Perplexity présente un agent conçu pour fonctionner comme un véritable assistant numérique. Le système repose sur un Mac mini dédié qui peut fonctionner en continu. L’ordinateur reste connecté aux applications locales de l’utilisateur ainsi qu’aux serveurs sécurisés de la firme. L’IA peut alors accéder aux fichiers, utiliser différents outils et exécuter des tâches automatiquement selon les instructions reçues.

Le système s’appuie sur une vingtaine de modèles d’intelligence artificielle avancés, combinés à la recherche web et à un accès agentique à Internet. L’objectif est de permettre à l’IA de comprendre une demande complexe puis d’utiliser les logiciels nécessaires pour la réaliser. Perplexity décrit ce concept de manière simple. Dans cette approche, l’intelligence artificielle devient elle-même l’ordinateur. L’agent agit comme un intermédiaire capable d’exploiter les outils numériques à la place de l’utilisateur.

Pour limiter les risques, plusieurs mécanismes de sécurité ont été intégrés. Le système inclut notamment un bouton d’arrêt d’urgence permettant de désactiver immédiatement l’agent en cas de comportement inattendu. Des journaux d’activité détaillés permettent également de suivre toutes les actions effectuées par l’IA. Perplexity indique déjà avoir utilisé cette technologie en interne pour automatiser certaines tâches. L’entreprise affirme avoir économisé 1,6 million de dollars de coûts de travail et réalisé plus de trois années de travail en seulement quatre semaines. Pour l’instant, Personal Computer est accessible uniquement via une liste d’attente.


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