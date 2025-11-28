Les réseaux sociaux devront vous rembourser si jamais vous vous faites arnaquer par un pirate

L'Union européenne continue sa mission de régulation des réseaux sociaux en s'attaquant cette fois à un problème épineux : les arnaques en ligne. Un nouveau texte de loi prévoit en effet de responsabiliser les plateformes en les contraignant à rembourser les victimes en cas de fraude diffuser via leurs services.

Les réseaux sociaux sont une plateforme idéale pour les pirates qui cherchent un moyen rapide et efficace de diffuser leurs arnaques. Du fait de leur nombre d'utilisateurs, ils sont persuadés d'y trouver des victimes, qui plus est malheureusement pas toujours informés des bonnes pratiques en matière de sécurité sur le web. De leur côtés, Facebook, Instagram, TikTok et les autres ne se bousculent pas vraiment au portillon pour tenter d'inverser la tendance. Et pour cause : ils ont un intérêt financier à les laisser pulluler.

En effet, nombre d'arnaqueurs n'hésitent pas à payer des posts sponsorisés pour s'assurer d'une couverture maximale de leur combine, renflouant ainsi les poches des réseaux sociaux. Mais tout cela pourrait bientôt changer et, une fois n'est pas coutume, c'est grâce à l'Union européenne et son DMA. Quelques jours après avoir annoncé que l'insupportable pop-up de consentement des cookies pourrait bientôt disparaître, le Parlement européen arrive aujourd'hui avec une autre bonne nouvelle. Bientôt, ce sera aux réseaux sociaux de payer les pots cassés en cas d'arnaque.

L'Europe va contraindre les réseaux sociaux à rembourser les victimes d'arnaque

En effet, les 27 pays membres se sont mis d'accord pour mettre au point deux nouvelles mesures de protection des internautes en cas d'arnaque. Premièrement, les victimes seront remboursées par leur banque lorsque le pirate s'est fait passer pour cette dernière, ou si sa carte bancaire a été piratée. Deuxièmement, ce sera finalement aux réseaux sociaux de verser la somme due dans le cas où la banque parvient à démontrer que l'arnaque en question a été signalée par le passé, mais qu'elle n'a pas été retirée par la plateforme.

D'après le député danois Morten Løkkegaard, « c’est une grande victoire. Un très, très grand pas en avant. Nous venons d’une situation où les plateformes n’étaient responsables sous aucune loi », rappelle-t-il. Pour les consommateurs, il est certain que ces nouvelles mesures vont garantir plus de sûreté, en impliquant directement les plateformes dans le processus de protection. Pour ces dernières en revanche, on imagine qu'après des années sans la moindre régulation, la coupe commence à être pleine.

Source : Politico