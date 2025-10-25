Facebook et Instagram font tout pour ne pas supprimer les contenus illicites, l’UE va sévir

Facebook et Instagram sont épinglés par l'UE pour des manquements liés au signalement et à la modération de contenus. Les deux plateformes de Meta, ainsi que TikTok, chercheraient aussi à cacher des données qui devraient être publiques.

Meta est une énième fois dans le viseur de la Commission européenne. Cette dernière reproche à Facebook et Instagram de “manquer à son obligation de fournir aux utilisateurs des mécanismes simples pour notifier les contenus illicites”. Les deux réseaux sociaux rendraient volontairement complexe et peu accueillante leur fonctionnalité permettant de signaler les contenus pédopornographiques et les contenus à caractère terroriste, estime l'entité.

“Les mécanismes actuellement appliqués par Meta semblent imposer plusieurs étapes inutiles et des exigences supplémentaires aux utilisateurs. En outre, tant Facebook qu'Instagram semblent utiliser des «dark patterns», ou des conceptions d'interface trompeuses, en ce qui concerne les mécanismes de notification et d'action”, fait savoir la Commission de l'UE dans un communiqué. Elle prétend que ces pratiques peuvent être source de confusion chez les utilisateurs, et donc de dissuasion, rendant les outils mis en place par Meta “inefficaces”.

Facebook, Instagram et TikTok manquent de transparence

Dans un deuxième temps, Facebook et Instagram “ne semblent pas permettre aux utilisateurs de fournir des explications ou des preuves à l'appui de leurs recours” lorsque ceux-ci contestent des décisions de modération (suppression de contenu ou suspension de compte). Ils se retrouvent souvent face à un mur quand ils essaient de contacter les plateformes pour contester une décision qui leur paraît injuste.

La Commission fait savoir qu'une enquête approfondie ne laisse aucun doute quant aux faits qui sont reprochés à Meta. L'entreprise a la possibilité de répondre pour tenter de se justifier et de prendre des mesures pour remédier aux violations. Si une décision de non-conformité est finalement validée à la fin de la procédure, l'UE pourra infliger une amende pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total du groupe, mais les sanctions ne vont jamais jusque-là.

Enfin, le rapport précise que Facebook et Instagram, mais aussi TikTok, ne respectent pas leurs obligations de transparence. Elles sont accusées d'avoir mis en place “des procédures et des outils contraignants pour permettre aux chercheurs de demander l'accès aux données publiques”. La Commission rappelle que l'accès aux données des plateformes est essentiel pour “examiner leur incidence potentielle sur notre santé physique et mentale”.