ExpressVPN vous offre 3 mois d’abonnement VPN et est à moitié prix

ExpressVPN, l'un des leaders mondiaux du marché des VPN offre une réduction de 50% sur son abonnement annuel. Cette promo fait passer le prix mensuel à 6,06 € au lieu de 11,76 €. L'offre intègre 3 mois d'abonnement VPN gratuit. On vous explique tout.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN EXPRESSVPN

Les meilleurs VPN sont constamment à l'initiative pour séduire les abonnés. Après la promo NordVPN qui offre jusqu'à 12 mois d'abonnement VPN pour célébrer son dixième anniversaire, ExpressVPN propose à son tour l'abonnement d'un an à moitié prix. Si vous recherchez un fournisseur de confiance proposant un service fiable et de qualité, ExpressVPN est l'une références du marché.

Il s'agit d'un VPN certifié no-log qui ne conserve donc aucun registre de vos activités en ligne. Cette pratique va à l'encontre du principe des VPN et n'offre pas une garantie de confidentialité à 100%. La certification no-log est donc un atout majeur pour ce genre de service. ExpressVPN offre par ailleurs des débits de qualité et un large choix de serveurs/pays pour une expérience fluide.

VPN pas cher : l'abonnement ExpressVPN d'un an est à moitié prix

Facturé 11,75 € par mois, ExpressVPN n'est pas vraiment donné. Mais en souscrivant à l'abonnement annuel, vous avez la possibilité de faire chuter considérablement le prix. Celui-ci passe en effet à 6,05 € par mois pour un abonnement de 15 mois (12 + 3 mois gratuits), ce qui vous fait plus de 50% de réduction sur le tarif mensuel. 6,05 € par mois, c'est un tarif bien plus raisonnable pour profiter d'un VPN sûr et rapide.

Sachez qu'habituellement, ExpressVPN propose une réduction sur l'abonnement annuel qui permet de l'avoir à 7,56 € par mois en moyenne au lieu de 11,75 €. Dans les détails, la promo en cours vous permet donc de souscrire à un abonnement de 15 mois au prix de 12 mois. Vous bénéficiez en plus d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, ce qui permet de tester la solution comme un VPN gratuit pendant un an.

Les atouts de ExpressVPN

Enfin, précisons que ExpressVPN est compatible avec Android, Windows, Mac, Linux, iOS ou encore FireOS. Vous pouvez l'utiliser sur jusqu'à 5 appareils en simultané, ce qui vous offre la possibilité de partager votre abonnement avec d'autres personnes (famille ou amis). Le VPN dispose de plus de 3 000 serveurs dans 94 pays différents.

Il est par ailleurs compatible avec les téléchargements P2P (torrent) sur la plupart de ses serveurs. Vous bénéficiez par ailleurs de la fonctionnalité Kill Switch qui est un atout majeur. Celle-ci permet de couper automatiquement tout trafic entrant et sortant de votre appareil lorsque le VPN rencontre un problème. Ce faisant, vous ne risquez pas de faire passer votre trafic en clair à votre insu.