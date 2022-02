Belle offre à saisir sur ce SSD Samsung Portable T7 1 To avec une carte microSD 64 Go

À la recherche d'un SSD externe de 1 To en promotion ? C'est possible grâce à ce bon plan Fnac où le site marchand français propose près de 20% de réduction sur le Samsung Portable T7 avec une carte microSD 64 Go, et un bonus supplémentaire à ses adhérents.

En ce lundi 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, la Fnac permet à ses adhérents de bénéficier de 10 euros offerts en chèque-cadeau dès 50 euros d'achat avec le code CUPIDON (à saisir durant l'étape du panier).

Parmi les nombreux produits éligibles à l'opération commerciale, on retrouve ce pack contenant le SSD Samsung Portable T7 1 To et une carte mémoire microSD Samsung Evo Plus 64 Go à 129,99 euros au lieu de 159,99 euros. Grâce à l'opération commerciale, le pack en question atteint un prix de revient de 119,99 euros.

Disponible dans un coloris gris titane et équipé d'un boîtier robuste en aluminium, le Samsung Portable T7 est un SSD externe de type NVMe qui dispose d'une interface USB 3.2, d'un taux de transfert de 1050 Mo/s (lecture séquentielle) et de 1000 Mo/s (écriture séquentielle), et d'un cryptage AES 256 bits. D'un poids de 200 grammes, l'accessoire est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 (ou supérieur), Mac OS 10.10 (ou supérieur) et Android 5.1 (ou supérieur).