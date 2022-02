NordVPN vous offre jusqu’à 2 ans d’abonnement VPN pour ses 10 ans !

NordVPN, l'un des meilleurs VPN du marché célèbre ses 10 ans avec une promo spéciale. L'éditeur vous offre jusqu'à 2 ans d'abonnement supplémentaires si vous souscrivez à l'offre de 24 mois. Vous bénéficiez en plus d'une réduction de 70% sur le prix de l'abonnement mensuel. Vous n'avez que quelques heures pour profiter de cette offre.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus NordVPN qui s'est établi au fil des années comme l'un des meilleurs VPN du marché. Pour garantir votre anonymat et la confidentialité de vos activés sur Internet, il est important d'opter pour un fournisseur de confiance. NordVPN qui célèbre ses 10 ans d'anniversaire ce mois-ci est la solution qu'utilisent plusieurs millions de personnes dans le monde.

Sa popularité repose sur non seulement sur la qualité du service, mais aussi sur le fait qu'il s'agit d'un VPN no-log. Cela veut dire qu'il ne conserve C'est l'un des critères importants pour choisir un bon VPN. La société qui édite cette solution est par ailleurs basée au Panama. Sous cette juridiction, NordVPN se situe en dehors de toute alliance de surveillance.

NordVPN propose le meilleur bon plan VPN du moment

Ce bon plan est valable uniquement sur l'abonnement de 2 ans de NordVPN. La formule vous revient à seulement 3,49 € par mois au lieu de 11,99 € par mois. L'engagement de deux ans vous permet ainsi de profiter d'une réduction de 71%. Vous payez 83,76 € au lieu de 287,76 €, ce qui correspond à une économie de 204 €. Mais ce n'est pas tout. NordVPN offre également un cadeau en bonus, avec une extension de votre durée d'abonnement.

Vous pouvez ainsi gagner jusqu'à 2 ans d'abonnement supplémentaires. Le cadeau vous est attribué par hasard et se base donc sur un processus aléatoire. Vous pouvez ainsi gagner 1 mois, 1 an ou 2 ans. Tout ce que vous avez à faire est de souscrire à l'abonnement NordVPN de 2 ans. L'extension de durée sera ajoutée automatiquement à votre compte. On vous souhaite donc bonne chance ! Précisons que cette offre expire dans quelques heures.

Sache que NordVPN est compatible avec les appareils Android, Windows, Mac, Linux et iOS. Vous pouvez vous connecter simultanément sur 6 appareils, quel que soit le système d'exploitation. Le VPN compte 60 pays et plus de 5 000 serveurs depuis lesquels vous pouvez vous connecter. Enfin, sachez que vous bénéficiez d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. C'est donc en quelque sorte un moyen de tester le VPN gratuitement pendant un mois.